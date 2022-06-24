https://tr.sputniknews.com/20220624/izmirde-226-kacak-gocmen-sinir-disi-edildi-1057906490.html
İzmir’de 226 kaçak göçmen sınır dışı edildi
İzmir’de 226 kaçak göçmen sınır dışı edildi
İzmir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlü'ğüne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Afganistan uyruklu 226 kaçak göçmen, uçakla sınır dışı edildi. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T22:35+0300
2022-06-24T22:35+0300
2022-06-24T22:35+0300
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göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
yabancıları geri gönderme merkezi
geri gönderme merkezi
sınır dışı
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Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan ve yurt dışına çıkmaya çalışan, farklı tarih ve bölgelerde yakalanan Afganistan uyruklu 226 kaçak göçmen, İzmir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasını ardından bugün İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na getirildi.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri arasında uçağa binen kaçak göçmenlerin tahliyesi, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde gerçekleşti.Afganistan uyruklu 226 kaçak göçmen, uçakla ülkelerine gönderilerek sınır dışı edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220624/istanbul-valiligi-1-ocaktan-itibaren-15-bin-224-kacak-gocmen-ilimizden-sinir-disi-edildi-1057902684.html
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İzmir’de 226 kaçak göçmen sınır dışı edildi
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İzmir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlü'ğüne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Afganistan uyruklu 226 kaçak göçmen, uçakla sınır dışı edildi.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan ve yurt dışına çıkmaya çalışan, farklı tarih ve bölgelerde yakalanan Afganistan uyruklu 226 kaçak göçmen, İzmir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasını ardından bugün İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na getirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri arasında uçağa binen kaçak göçmenlerin tahliyesi, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde gerçekleşti.
Afganistan uyruklu 226 kaçak göçmen, uçakla ülkelerine gönderilerek sınır dışı edildi.