https://tr.sputniknews.com/20220624/izmirde-226-kacak-gocmen-sinir-disi-edildi-1057906490.html

İzmir’de 226 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İzmir’de 226 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İzmir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlü'ğüne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Afganistan uyruklu 226 kaçak göçmen, uçakla sınır dışı edildi. 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T22:35+0300

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2022-06-24T22:35+0300

türkiye

izmir

göçmen

kaçak göçmen

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yabancıları geri gönderme merkezi

geri gönderme merkezi

sınır dışı

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Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan ve yurt dışına çıkmaya çalışan, farklı tarih ve bölgelerde yakalanan Afganistan uyruklu 226 kaçak göçmen, İzmir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasını ardından bugün İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na getirildi.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri arasında uçağa binen kaçak göçmenlerin tahliyesi, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde gerçekleşti.Afganistan uyruklu 226 kaçak göçmen, uçakla ülkelerine gönderilerek sınır dışı edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220624/istanbul-valiligi-1-ocaktan-itibaren-15-bin-224-kacak-gocmen-ilimizden-sinir-disi-edildi-1057902684.html

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