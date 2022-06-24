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İzmir'de LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri yasaklandı
İzmir'de LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri yasaklandı
İzmir'de düzenlenmesi planlanan LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri, İzmir Valiliği tarafından yasaklandı. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T22:59+0300
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lgbti onur yürüyüşü
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İzmir Valiliği, 26 Haziran Pazar günü 'Onur Haftası' kapsamında yapılacak tüm etkinlikleri ve yürüyüşü yasakladı.İzmir Valiliği; kentte üç günlüğüne gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, bildiri dağıtımı, konser gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklama şöyle:7'nci İzmir LGBTİ Onur Haftası kapsamında, 17-23 Haziran arasında etkinlikler düzenleneceği ve 22 Haziran'da da Onur Yürüyüşü yapılacağı açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220620/kadikoyde-lgbti-onur-haftasi-etkinlikleri-yasaklandi-1057662523.html
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izmir, lgbti, lgbti onur yürüyüşü

İzmir'de LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri yasaklandı

22:59 24.06.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEİstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü
İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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İzmir'de düzenlenmesi planlanan LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri, İzmir Valiliği tarafından yasaklandı.
İzmir Valiliği, 26 Haziran Pazar günü 'Onur Haftası' kapsamında yapılacak tüm etkinlikleri ve yürüyüşü yasakladı.
İzmir Valiliği; kentte üç günlüğüne gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, bildiri dağıtımı, konser gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:
"İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen teknik ve istihbari çalışmalar kapsamında, farklı hesaplardan yapılan sosyal medya paylaşımlarına göre, ilimizde bazı grup ve oluşumlarca yapılacak çeşitli etkinliklerin, toplumsal duyarlılıklar nedeniyle vatandaşlarımız arasında infial uyandırabileceği değerlendirilmektedir. Karşıt görüşlü şahısların veya toplulukların da söz konusu etkinlikleri engellemek üzere harekete geçebileceği anlaşılmakla, bu durumun toplumsal iç barışı tehdit edebileceği, etkinlikleri gerçekleştirecek gruplar veya şahıslar ile vatandaşlarımız arasında, sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların meydana gelebileceği, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği öngörülmektedir. İlimiz sınırları dahilinde bulunan tüm açık alanlarda; gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, bu amaçla toplanma, stant kurmak, çadır kurmak, bildiri dağıtımı, konser vb. etkinlikler, 24.06.2022 günü saat 00.01’den itibaren – 26.06.2022 günü saat 23.59’a kadar 3 (üç) gün süre ile yasaklanmıştır"
7'nci İzmir LGBTİ Onur Haftası kapsamında, 17-23 Haziran arasında etkinlikler düzenleneceği ve 22 Haziran'da da Onur Yürüyüşü yapılacağı açıklanmıştı.
LGBT, LGBTİ, Onur Yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
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