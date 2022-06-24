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https://tr.sputniknews.com/20220624/japonyada-460-bin-vatandasin-bilgilerinin-yer-aldigi-flash-disk-kayboldu-1057879937.html
Japonya'da 460 bin vatandaşın bilgilerinin yer aldığı flash disk kayboldu
Japonya'da 460 bin vatandaşın bilgilerinin yer aldığı flash disk kayboldu
Japonya'da yaklaşık 460 bin vatandaşın banka hesap numaraları dahil şahsi bilgilerinin yer aldığı flash disk kayboldu. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T13:59+0300
2022-06-24T14:04+0300
japonya
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Hyogo eyaletindeki Amagasaki Belediyesi'nde, Kovid-19 mali desteklerinin dağıtılmasına asistanlık sağlayan firma görevlisi çantasını kaybetti.Çantanın içinde, Amagasaki'de kayıtlı ve oturum sahibi 460 bin vatandaşın şahsi bilgilerinin yer aldığı flash disk de bulunuyordu.Firma görevlisi, bir restorandaki akşam yemeği sonrası çantayı kaybettiğini emniyet güçlerine ihbar etti.Disk içerisinde vatandaşların isim, adres, doğum tarihi, banka hesap numaraları dahil kişisel bilgilerin yer aldığı bildirildi.Kriptolu şifre ile korunan flash diskteki bilgilerin sızdırıldığına dair delile henüz rastlanılmadı.Olaya ilişkin açıklama yapan belediye "Elektronik bilgilerin ele alınışında güvenlik yönetimini baştan sona temin edeceğiz. Şahsi bilgilerin korunmasının önemine yönelik farkındalığı yükselterek, vatandaşlarımızın güvenini yeniden kazanacağız" denildi.
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japonya, flash bellek, kayıp

Japonya'da 460 bin vatandaşın bilgilerinin yer aldığı flash disk kayboldu

13:59 24.06.2022 (güncellendi: 14:04 24.06.2022)
© PixabayFlash bellek
Flash bellek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© Pixabay
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Japonya'da yaklaşık 460 bin vatandaşın banka hesap numaraları dahil şahsi bilgilerinin yer aldığı flash disk kayboldu.
Hyogo eyaletindeki Amagasaki Belediyesi'nde, Kovid-19 mali desteklerinin dağıtılmasına asistanlık sağlayan firma görevlisi çantasını kaybetti.
Çantanın içinde, Amagasaki'de kayıtlı ve oturum sahibi 460 bin vatandaşın şahsi bilgilerinin yer aldığı flash disk de bulunuyordu.
Firma görevlisi, bir restorandaki akşam yemeği sonrası çantayı kaybettiğini emniyet güçlerine ihbar etti.
Disk içerisinde vatandaşların isim, adres, doğum tarihi, banka hesap numaraları dahil kişisel bilgilerin yer aldığı bildirildi.
Kriptolu şifre ile korunan flash diskteki bilgilerin sızdırıldığına dair delile henüz rastlanılmadı.
Olaya ilişkin açıklama yapan belediye "Elektronik bilgilerin ele alınışında güvenlik yönetimini baştan sona temin edeceğiz. Şahsi bilgilerin korunmasının önemine yönelik farkındalığı yükselterek, vatandaşlarımızın güvenini yeniden kazanacağız" denildi.
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