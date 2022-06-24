https://tr.sputniknews.com/20220624/kamu-iscilerinin-ilave-tediye-tarihleri-belli-oldu-1057861690.html

Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu

Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu

Kamu işçilerinin ilave tediye tarihlerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T02:10+0300

2022-06-24T02:10+0300

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türkiye

kamu

kamu görevlisi

kamu personeli

işçi

tarih

resmi gazete

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Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.

https://tr.sputniknews.com/20220623/libyaya-asker-gonderilmesinin-18-ay-daha-uzatilmasina-iliskin-tbmm-karari-resmi-gazetede-1057796500.html

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kamu, kamu görevlisi, kamu personeli, işçi, tarih, resmi gazete