Korcan Karar: Birkaç saat daha geç kalsaydım, bacağımı da kaybedebilirdim

Diyabetin neden olduğu kangren nedeniyle sadece 48 saat içerisinde ayak parmağını kaybeden Korcan Karar, "Birkaç saat daha geç kalsaydım bacağımı da... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T14:22+0300

2022-06-24T14:22+0300

2022-06-24T14:28+0300

Diyabet nedeniyle bacağındaki üç damarı tıkanan ancak farkına varmadığı için sağ ayak parmağı kangren olan ve geçtiğimiz günlerde parmağı ampute edilen Gazeteci ve Haber Spikeri Korcan Karar, kendisini sağlığına kavuşturan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Yılmaz Deniz ve diyabetli hastalarla Medicana International İzmir Hastanesinde bir araya geldi. Yaşadığı deneyimi anlatan Karar, kendisini amputeye götüren süreci anlattı.‘Parmağım 48 saat içerisinde simsiyah oldu’Karar, pandemi nedeniyle hastaneye gitmeyi ya da tahlil yaptırmayı bir süre için birçok kişi gibi askıya aldığını anlattı:Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya ise, Korcan Karar’ın 48 saat içerisinde önce kırmızı ve sonra mosmor bir parmağa sahip olduğunu anlatarak, “Bu parmağı kazanmamızın mümkün olmadığını Korcan Bey’e söyledik. Damar tıkandığında aslında vücut size bazı sinyaller gönderiyor. Ayakta his kaybı oluyor. Kişi ayağını çarptığında, vurduğunda hissetmiyor. Sıcağa maruz kaldığında hissetmiyor. Bu durum, ayak sinirlerinin artık çalışmadığını, damarlarla ilgili bir problem olduğunu anlatıyor. Kılcal damarlar aniden kapanıyor ve çok hızlı bir şekilde doku ölmeye başlıyor. Ne yazık ki ayağın çok önemli bir uzuv olduğunu kaybettikten sonra anlıyorsunuz” ifadelerini kullandı.‘Dünyadaki en büyük pandemi diyabet’Diyabetin dünyada bir salgın hastalık gibi artarak devam ettiğini söyleyen Sakarya, şöyle devam etti:‘Ayağınızı her gün kontrol edin’Korcan Karar’ın parmağını ampute eden Doç. Dr. Levent Küçük, diyabetin çok sinsi bir hastalık olduğunu hatırlatarak, diyabet hastalarının risk altında olduğunu aklında tutup ayak bakımını aksatmaması gerektiğini, ufak yaraların bazen çok hızlı ilerleyebildiğini kaydetti. Doç. Dr. Küçük, “Şeker hastalığınız varsa ayağınızı her gün kontrol edin, tırnağınızı ayağınızda yara yapmayacak şekilde kesin. Ayağınızda nasır olmasına, ayağınıza bir şey batmasına izin vermeyin. Elbette damarlarınızın açık olduğundan emin olun. Bunun için de tahlil yaptırmak çok

