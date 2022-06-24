Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220624/kreste-cocuk-siddeti-gorevliler-kaza-susuyle-olayi-ortmeye-calisti-iddiasi-1057867107.html
Kreşte çocuk şiddeti: 'Görevliler kaza süsüyle olayı örtmeye çalıştı' iddiası
Kreşte çocuk şiddeti: 'Görevliler kaza süsüyle olayı örtmeye çalıştı' iddiası
17 aylık bebek, kreşte 2.5 yaşındaki bir çocuk tarafından dakikalarca darp edildi. Ailesi, "Yaraları makyajlayıp ‘Çocuk tahterevalliden düştü’ mizanseni... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T09:41+0300
2022-06-24T09:41+0300
türkiye
türkiye
kreş
çocuk
bebek
öğretmen
darp
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/16/1043269074_0:38:1001:601_1920x0_80_0_0_f707ad7613ba2a4d62d984ecb5168f9b.jpg
İstanbul'da, 17 aylık S. bebek, kreşte 2.5 yaşındaki bir çocuk tarafından dakikalarca tokat, yumruk ve ısırıkla darp edildi. Bebekle ilgili gerçeği örtbas etmek isteyen kreş görevlileri, güvenlik kameraları önünde bebeğe "Tahterevalliden düştü" süsü vermekle kalmadı, yüzündeki yaraları makyajla kapatmaya çalıştı.Sabah gazetesinin haberine göre, bebeğin vücudundaki yaraları gören ailesi, suç duyurusunda bulundu.Bayrampaşa'da E.D-M.D. çifti, çalıştıkları için 17 aylık bebekleri S.'yi özel bir kreşe kaydetti. Anne M.D., 16 Şubat sabahı oğlunu kreşe bırakıp işe gitti. Ailelere çocuklarının durumuyla ilgili günlük mesajlar gönderen kreş görevlileri o gün M.D.'ye mesaj göndermedi. Gün içinde anneyi arayan bir görevli, "Oğlunuz tahterevalliden düştü. Krem sürdük. Uyutuyoruz" dedi. Aile apar topar kreşe gitti. Güvenlik kameralarını inceleyen aile, Minik S.'nin, başka çocuğun saldırısına uğradığını, tokat, yumruk, ısırık darbelerine maruz kaldığını gördü.Soruşturma başlatıldıOdada ve koridorda darp edilmesine rağmen saldırgan çocukla aynı odada yalnız bırakılan bebeğin yaralarını örtbas etmeye kalkışan görevliler, önce küçük çocuğun yaralarını gizleyip, ardından bahçeye götürerek tahterevalliden düştüğü ana ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıkardı.Çift, izledikleri görüntü sonrası oğullarına darp raporu aldırdı. Kreş yetkililerinden şikayetçi olan çift, olayı kurguladıkları mizansenle gizlemeye çalıştıklarını ve 4 görevlinin diğer çocuğa engel olmayarak suç işlediklerini belirtti. Kreş yetkililerinin, çocuğu hastaneye kaldırmak yerine yaralarını makyajla kapattıklarını, kurguladıkları oyunlarla olayı örtbas etmeye çalıştıklarını kaydeden çiftin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.Öte yandan kurum çalışanları da iftiraya uğradıklarını öne sürerek aile hakkında şikayetçi oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220615/ibbnin-kres-ucretlerine-zam-1057476337.html
türkiye
bebek
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/16/1043269074_74:0:925:638_1920x0_80_0_0_2d9914f09a6413e5a9d22e646608aa46.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, kreş, çocuk, bebek, öğretmen, darp, istanbul

Kreşte çocuk şiddeti: 'Görevliler kaza süsüyle olayı örtmeye çalıştı' iddiası

09:41 24.06.2022
© AAKreş, çocuk yuvası
Kreş, çocuk yuvası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AA
Abone olTelegram
17 aylık bebek, kreşte 2.5 yaşındaki bir çocuk tarafından dakikalarca darp edildi. Ailesi, "Yaraları makyajlayıp ‘Çocuk tahterevalliden düştü’ mizanseni hazırladılar" diyerek görevlilerden şikayetçi oldu.
İstanbul'da, 17 aylık S. bebek, kreşte 2.5 yaşındaki bir çocuk tarafından dakikalarca tokat, yumruk ve ısırıkla darp edildi. Bebekle ilgili gerçeği örtbas etmek isteyen kreş görevlileri, güvenlik kameraları önünde bebeğe "Tahterevalliden düştü" süsü vermekle kalmadı, yüzündeki yaraları makyajla kapatmaya çalıştı.

Sabah gazetesinin haberine göre, bebeğin vücudundaki yaraları gören ailesi, suç duyurusunda bulundu.

Bayrampaşa'da E.D-M.D. çifti, çalıştıkları için 17 aylık bebekleri S.'yi özel bir kreşe kaydetti. Anne M.D., 16 Şubat sabahı oğlunu kreşe bırakıp işe gitti. Ailelere çocuklarının durumuyla ilgili günlük mesajlar gönderen kreş görevlileri o gün M.D.'ye mesaj göndermedi. Gün içinde anneyi arayan bir görevli, "Oğlunuz tahterevalliden düştü. Krem sürdük. Uyutuyoruz" dedi. Aile apar topar kreşe gitti. Güvenlik kameralarını inceleyen aile, Minik S.'nin, başka çocuğun saldırısına uğradığını, tokat, yumruk, ısırık darbelerine maruz kaldığını gördü.

Soruşturma başlatıldı

Odada ve koridorda darp edilmesine rağmen saldırgan çocukla aynı odada yalnız bırakılan bebeğin yaralarını örtbas etmeye kalkışan görevliler, önce küçük çocuğun yaralarını gizleyip, ardından bahçeye götürerek tahterevalliden düştüğü ana ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıkardı.
Çift, izledikleri görüntü sonrası oğullarına darp raporu aldırdı. Kreş yetkililerinden şikayetçi olan çift, olayı kurguladıkları mizansenle gizlemeye çalıştıklarını ve 4 görevlinin diğer çocuğa engel olmayarak suç işlediklerini belirtti. Kreş yetkililerinin, çocuğu hastaneye kaldırmak yerine yaralarını makyajla kapattıklarını, kurguladıkları oyunlarla olayı örtbas etmeye çalıştıklarını kaydeden çiftin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
Öte yandan kurum çalışanları da iftiraya uğradıklarını öne sürerek aile hakkında şikayetçi oldu.
kreş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
TÜRKİYE
İBB’nin kreş ücretlerine zam
15 Haziran , 22:24
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала