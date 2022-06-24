https://tr.sputniknews.com/20220624/kreste-cocuk-siddeti-gorevliler-kaza-susuyle-olayi-ortmeye-calisti-iddiasi-1057867107.html

Kreşte çocuk şiddeti: 'Görevliler kaza süsüyle olayı örtmeye çalıştı' iddiası

Kreşte çocuk şiddeti: 'Görevliler kaza süsüyle olayı örtmeye çalıştı' iddiası

17 aylık bebek, kreşte 2.5 yaşındaki bir çocuk tarafından dakikalarca darp edildi. Ailesi, "Yaraları makyajlayıp ‘Çocuk tahterevalliden düştü’ mizanseni... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T09:41+0300

2022-06-24T09:41+0300

2022-06-24T09:41+0300

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İstanbul'da, 17 aylık S. bebek, kreşte 2.5 yaşındaki bir çocuk tarafından dakikalarca tokat, yumruk ve ısırıkla darp edildi. Bebekle ilgili gerçeği örtbas etmek isteyen kreş görevlileri, güvenlik kameraları önünde bebeğe "Tahterevalliden düştü" süsü vermekle kalmadı, yüzündeki yaraları makyajla kapatmaya çalıştı.Sabah gazetesinin haberine göre, bebeğin vücudundaki yaraları gören ailesi, suç duyurusunda bulundu.Bayrampaşa'da E.D-M.D. çifti, çalıştıkları için 17 aylık bebekleri S.'yi özel bir kreşe kaydetti. Anne M.D., 16 Şubat sabahı oğlunu kreşe bırakıp işe gitti. Ailelere çocuklarının durumuyla ilgili günlük mesajlar gönderen kreş görevlileri o gün M.D.'ye mesaj göndermedi. Gün içinde anneyi arayan bir görevli, "Oğlunuz tahterevalliden düştü. Krem sürdük. Uyutuyoruz" dedi. Aile apar topar kreşe gitti. Güvenlik kameralarını inceleyen aile, Minik S.'nin, başka çocuğun saldırısına uğradığını, tokat, yumruk, ısırık darbelerine maruz kaldığını gördü.Soruşturma başlatıldıOdada ve koridorda darp edilmesine rağmen saldırgan çocukla aynı odada yalnız bırakılan bebeğin yaralarını örtbas etmeye kalkışan görevliler, önce küçük çocuğun yaralarını gizleyip, ardından bahçeye götürerek tahterevalliden düştüğü ana ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıkardı.Çift, izledikleri görüntü sonrası oğullarına darp raporu aldırdı. Kreş yetkililerinden şikayetçi olan çift, olayı kurguladıkları mizansenle gizlemeye çalıştıklarını ve 4 görevlinin diğer çocuğa engel olmayarak suç işlediklerini belirtti. Kreş yetkililerinin, çocuğu hastaneye kaldırmak yerine yaralarını makyajla kapattıklarını, kurguladıkları oyunlarla olayı örtbas etmeye çalıştıklarını kaydeden çiftin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.Öte yandan kurum çalışanları da iftiraya uğradıklarını öne sürerek aile hakkında şikayetçi oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220615/ibbnin-kres-ucretlerine-zam-1057476337.html

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türkiye, kreş, çocuk, bebek, öğretmen, darp, istanbul