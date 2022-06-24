https://tr.sputniknews.com/20220624/kuzey-kibristaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1057878676.html

Kuzey Kıbrıs'taki orman yangını kontrol altına alındı

Kuzey Kıbrıs'taki orman yangını kontrol altına alındı

Kuzey Kıbrıs’ta Mersinlik köyü civarındaki ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan yangının kontrol altına alındığı bildirildi. 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T13:29+0300

2022-06-24T13:29+0300

2022-06-24T13:34+0300

kuzey kıbrıs

türkiye

orman yangını

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Kuzey Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, 4 gündür devam eden yangının genel anlamıyla kontrol altına alındığını ifade ederek "Ancak henüz bitmiş değil, henüz kesin bir şey diyemeyiz" dedi.Yanmış alanlarda zaman zaman parlamalar olduğunu, yanmamış alanlara sıçramaması için müdahale edildiğini aktaran Gürpınar, havadan ve karadan çalışmaların sürdüğünü belirtti.Kuzey Kıbrıs’ta devletin tüm kurumları yangına müdahale ederken vatandaş da mücadeleye destek veriyor.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, "En son canlı ateşi söndürüp soğutma çalışmalarına başlamadan önce yangın kontrol altına alındı' diyemeyiz" ifadelerini kullandı.Bakan Oğuz, 6 uçak ve 5 helikopter olmak üzere toplam 11 hava aracıyla müdahalenin devam ettiğini vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220622/kuzey-kibristaki-orman-yanginina-mudahale-suruyor-mersinlik-koyu-icin-tahliye-cagrisi-yapildi-1057754057.html

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kuzey kıbrıs, orman yangını