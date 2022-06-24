https://tr.sputniknews.com/20220624/lavrov-nato-ve-ab-rusyayla-savasmak-icin-bir-koalisyon-kuruyor-1057876852.html
Lavrov: NATO ve AB, Rusya'yla savaşmak için koalisyon kuruyor
Lavrov: NATO ve AB, Rusya'yla savaşmak için koalisyon kuruyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO ve AB'nin bir savaş koalisyonu kurma çalışmaları yürüttüğünü, büyük ihtimalle bunun Rusya'yla savaşmak için olduğunu... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T13:13+0300
2022-06-24T13:13+0300
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rusya
sergey lavrov
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Bakü'de mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Avrupa Birliği'nin (AB) mevcut Rusofobik tutumunun, öngörülebilir ve dürüst olmak gerekirse uzun vadede ortadan kalkacağına veya değişeceğine dair sanrılarımız çok az. Fakat bu, Avrupalıların seçtiği bir yol. Maalesef, İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı, Hitler'in Avrupa ülkelerinin büyük bölümünü olmasa da, önemli bir bölümünü SSCB'yle savaşmak için kendi sancağı altında topladığı dönemi hatırlatan bir yol. İşte şu anda AB de, NATO'yla birlikte böyle modern bir savaş koalisyonu kuruyor, büyük ihtimalle bu Rusya'yla savaşmak için. Tüm bunları çok dikkatli bir şekilde izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.AB'nin siyasi çizgisinin Atlantik'ten Pasifik Okyanusu'na uzanan ortak alan kurma ve Rusya'yla beşeri, ekonomi ve güvenlik alanında ortak alanlar geliştirmeyi öngören mevcut anlaşmaları yerine getirme konusunda isteksiz olduğunu kanıtladığını belirten Lavrov, AB'nin Avrupa'da hiçbir birleştirici eğilim istemediğinin altını çizdi.
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Lavrov: NATO ve AB, Rusya'yla savaşmak için koalisyon kuruyor
13:13 24.06.2022 (güncellendi: 13:30 24.06.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO ve AB'nin bir savaş koalisyonu kurma çalışmaları yürüttüğünü, büyük ihtimalle bunun Rusya'yla savaşmak için olduğunu söyledi.
Bakü'de mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Avrupa Birliği'nin (AB) mevcut Rusofobik tutumunun, öngörülebilir ve dürüst olmak gerekirse uzun vadede ortadan kalkacağına veya değişeceğine dair sanrılarımız çok az. Fakat bu, Avrupalıların seçtiği bir yol. Maalesef, İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı, Hitler'in Avrupa ülkelerinin büyük bölümünü olmasa da, önemli bir bölümünü SSCB'yle savaşmak için kendi sancağı altında topladığı dönemi hatırlatan bir yol. İşte şu anda AB de, NATO'yla birlikte böyle modern bir savaş koalisyonu kuruyor, büyük ihtimalle bu Rusya'yla savaşmak için. Tüm bunları çok dikkatli bir şekilde izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
AB'nin siyasi çizgisinin Atlantik'ten Pasifik Okyanusu'na uzanan ortak alan kurma ve Rusya'yla beşeri, ekonomi ve güvenlik alanında ortak alanlar geliştirmeyi öngören mevcut anlaşmaları yerine getirme konusunda isteksiz olduğunu kanıtladığını belirten Lavrov, AB'nin Avrupa'da hiçbir birleştirici eğilim istemediğinin altını çizdi.