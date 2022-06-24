Madrid Hayvanat Bahçesi'nin 50. yılı kutlandı: 'Baba panda'ya pasta ikram edildi

© Chema BarrosoHayvanat bahçesinin en önemli sembollerinden olan pandaların en yaşlısı "baba panda"ya, 50. yıl dönümü dolayısıyla bambudan yapılmış dondurmalı pasta ikram edildi.
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© Chema Barroso
Hayvanat bahçesinin en önemli sembollerinden olan pandaların en yaşlısı "baba panda"ya, 50. yıl dönümü dolayısıyla bambudan yapılmış dondurmalı pasta ikram edildi.
© Chema BarrosoYaklaşık 9 ay önce İspanya'da dünyaya gelen ilk ikiz dev pandalar olan Jiu Jiu ve You You'nun babası Bing Xing, dondurmalı pastanın keyfini çıkardı.
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© Chema Barroso
Yaklaşık 9 ay önce İspanya'da dünyaya gelen ilk ikiz dev pandalar olan Jiu Jiu ve You You'nun babası Bing Xing, dondurmalı pastanın keyfini çıkardı.
© Chema BarrosoEtkinlikler kapsamında, hayvanat bahçesinin 50 yıllık tarihini anlatan fotoğraf sergisi de açıldı.
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© Chema Barroso
Etkinlikler kapsamında, hayvanat bahçesinin 50 yıllık tarihini anlatan fotoğraf sergisi de açıldı.
© Chema BarrosoMadrid Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 335 farklı türden 1300'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.
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© Chema Barroso
Madrid Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 335 farklı türden 1300'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.
© Chema BarrosoBeyaz ve Hint gergedanları, Amazon'un dev su samurları veya İber vaşağı gibi nesli tükenmekte olan bazı türler için 63 koruma programına aktif olarak katılıyor.
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© Chema Barroso
Beyaz ve Hint gergedanları, Amazon'un dev su samurları veya İber vaşağı gibi nesli tükenmekte olan bazı türler için 63 koruma programına aktif olarak katılıyor.