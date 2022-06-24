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Madrid Hayvanat Bahçesi'nin 50. yılı kutlandı: 'Baba panda'ya pasta ikram edildi
Madrid Hayvanat Bahçesi'nin 50. yılı kutlandı: 'Baba panda'ya pasta ikram edildi
İspanya'nın başkenti Madrid'deki hayvanat bahçesinin kuruluşunun 50. yıl dönümü vesilesiyle bazı etkinlikler düzenlendi. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
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madrid, hayvanat bahçesi, panda, фото

Madrid Hayvanat Bahçesi'nin 50. yılı kutlandı: 'Baba panda'ya pasta ikram edildi

09:25 24.06.2022
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İspanya'nın başkenti Madrid'deki hayvanat bahçesinin kuruluşunun 50. yıl dönümü vesilesiyle bazı etkinlikler düzenlendi.
© Chema BarrosoHayvanat bahçesinin en önemli sembollerinden olan pandaların en yaşlısı "baba panda"ya, 50. yıl dönümü dolayısıyla bambudan yapılmış dondurmalı pasta ikram edildi.
Madrid Hayvanat Bahçesi'nin 50. yılı kutlandı: 'Baba panda'ya pasta ikram edildi - Sputnik Türkiye
1/5
© Chema Barroso
Hayvanat bahçesinin en önemli sembollerinden olan pandaların en yaşlısı "baba panda"ya, 50. yıl dönümü dolayısıyla bambudan yapılmış dondurmalı pasta ikram edildi.
© Chema BarrosoYaklaşık 9 ay önce İspanya'da dünyaya gelen ilk ikiz dev pandalar olan Jiu Jiu ve You You'nun babası Bing Xing, dondurmalı pastanın keyfini çıkardı.
Madrid Hayvanat Bahçesi'nin 50. yılı kutlandı: 'Baba panda'ya pasta ikram edildi - Sputnik Türkiye
2/5
© Chema Barroso
Yaklaşık 9 ay önce İspanya'da dünyaya gelen ilk ikiz dev pandalar olan Jiu Jiu ve You You'nun babası Bing Xing, dondurmalı pastanın keyfini çıkardı.
© Chema BarrosoEtkinlikler kapsamında, hayvanat bahçesinin 50 yıllık tarihini anlatan fotoğraf sergisi de açıldı.
Madrid Hayvanat Bahçesi'nin 50. yılı kutlandı: 'Baba panda'ya pasta ikram edildi - Sputnik Türkiye
3/5
© Chema Barroso
Etkinlikler kapsamında, hayvanat bahçesinin 50 yıllık tarihini anlatan fotoğraf sergisi de açıldı.
© Chema BarrosoMadrid Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 335 farklı türden 1300'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.
Madrid Hayvanat Bahçesi'nin 50. yılı kutlandı: 'Baba panda'ya pasta ikram edildi - Sputnik Türkiye
4/5
© Chema Barroso
Madrid Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 335 farklı türden 1300'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.
© Chema BarrosoBeyaz ve Hint gergedanları, Amazon'un dev su samurları veya İber vaşağı gibi nesli tükenmekte olan bazı türler için 63 koruma programına aktif olarak katılıyor.
Madrid Hayvanat Bahçesi'nin 50. yılı kutlandı: 'Baba panda'ya pasta ikram edildi - Sputnik Türkiye
5/5
© Chema Barroso
Beyaz ve Hint gergedanları, Amazon'un dev su samurları veya İber vaşağı gibi nesli tükenmekte olan bazı türler için 63 koruma programına aktif olarak katılıyor.
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