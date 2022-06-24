https://tr.sputniknews.com/20220624/mansur-yavas-ekibimiz-yangina-mudahale-icin-marmarise-dogru-yola-cikti-1057860773.html

Mansur Yavaş: Ekibimiz yangına müdahale için Marmaris'e doğru yola çıktı

Mansur Yavaş: Ekibimiz yangına müdahale için Marmaris'e doğru yola çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 14 itfaiye aracı ve 32 itfaiye çalışanının, orman yangının devam ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesine... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T01:48+0300

2022-06-24T01:48+0300

2022-06-24T01:48+0300

türkiye

mansur yavaş

ankara

abb

ankara büyükşehir belediyesi

muğla

marmaris

yangın

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Muğla’nın Marmaris ilçesinde Bördübet mevkiinde başlayan ve 3 gündür söndürülemeyen orman yangını için itfaiye araçları ile personelin Ankara’dan yola çıktığını duyurdu. Yavaş, Twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220624/bakan-yanik-yangindan-etkilenen-131-kisiye-psikososyal-destek-verdik-1057857769.html

türkiye

ankara

muğla

marmaris

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