https://tr.sputniknews.com/20220624/mansur-yavas-ekibimiz-yangina-mudahale-icin-marmarise-dogru-yola-cikti-1057860773.html
Mansur Yavaş: Ekibimiz yangına müdahale için Marmaris'e doğru yola çıktı
Mansur Yavaş: Ekibimiz yangına müdahale için Marmaris'e doğru yola çıktı
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 14 itfaiye aracı ve 32 itfaiye çalışanının, orman yangının devam ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesine... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T01:48+0300
2022-06-24T01:48+0300
2022-06-24T01:48+0300
türkiye
mansur yavaş
ankara
abb
ankara büyükşehir belediyesi
muğla
marmaris
yangın
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Muğla’nın Marmaris ilçesinde Bördübet mevkiinde başlayan ve 3 gündür söndürülemeyen orman yangını için itfaiye araçları ile personelin Ankara’dan yola çıktığını duyurdu. Yavaş, Twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220624/bakan-yanik-yangindan-etkilenen-131-kisiye-psikososyal-destek-verdik-1057857769.html
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ankara
muğla
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mansur yavaş, ankara, abb, ankara büyükşehir belediyesi, muğla, marmaris, yangın
Mansur Yavaş: Ekibimiz yangına müdahale için Marmaris'e doğru yola çıktı
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 14 itfaiye aracı ve 32 itfaiye çalışanının, orman yangının devam ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesine doğru yola çıktığını duyurdu. Yavaş, "Ekiplerimiz sahada, bizler de dualarımızla yanındayız” dedi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Muğla’nın Marmaris ilçesinde Bördübet mevkiinde başlayan ve 3 gündür söndürülemeyen orman yangını için itfaiye araçları ile personelin Ankara’dan yola çıktığını duyurdu.
Yavaş, Twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
“14 araç ve 32 mesai arkadaşımızdan oluşan ekibimiz yangına müdahale için Marmaris'e doğru yola çıktı. Ekiplerimiz sahada, bizler de dualarımızla yanındayız.”