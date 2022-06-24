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https://tr.sputniknews.com/20220624/marmaris-yangininin-kundaklayicisi-sacit-ayhanin-babasi-keske-olseydi-de-ormanlari-yakmasaydi-1057905116.html
Marmaris yangınının kundaklayıcısı Sacit Ayhan'ın babası: Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı
Marmaris yangınının kundaklayıcısı Sacit Ayhan'ın babası: Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce başlayan orman yangınının şüphelisi olarak tutuklanan Sacit Ayhan’ın babası Kadir Ayhan, "Keşke ölseydi de ormanları... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T22:06+0300
2022-06-24T22:10+0300
türkiye
marmaris
orman
orman yangını
kundak
kundaklama
baba
tutuklama
açıklama
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Marmaris'te 4 gün önce başlayan orman yangınının şüphelisi olarak Marmaris Adliyesi'nde tutuklanan Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan, 'hangisine yanayım' derken, "Biz bal ile geçimimizi sağlarız, ekmek yediğimiz ormanları yaktı" ifadelerini kullandı.'Alkol sorunu sonumuzu getirdi'Marmaris'te bir koyda kışın arıcılık ve balıkçılık ile geçimlerini sağladıklarını belirten baba Kadir Ayhan, “Çok söyledim içme diye. Çok mücadele ettim bırakması için. Hanımından ayrıldı, çocuklarından ayrıldı, psikolojisi bozuldu. Kaldıkları koyda insanlar sigara içince atmasın diye yerler yaptı. Arıcılık yaptık yıllarca. Bir kişi izmariti atsa avucunun içinde söndürürdü. Ölseydi hiç olmazsa bu dağlar yanmazdı. İnsanlar rezil olmazdı. Bu kadar içmesin diye çok uğraştım. 20 gün oldu yanıma geleli. Olay günü temiz kıyafetlerini giydi, hiçbir tartışma yaşamadık. ‘Akşama geleceğim' dedi. Buradaki insanlara getirilecek bir şey var mı diye sordu. Kahretti gitti kendini de bitirdi, beni de bitirdi. İçtiği zaman başka bir insan oluyor. Sarhoş çok gördüm ama bundaki çok değişik sarhoşluk oluyor. Her gün beraber tekne ile çalışıyorduk. 15-20 metre derinliğe dalardı her gün" dedi.'Yangını duyunca çok korktum, yolda mahsur kalır gelmez diye'Baba Ayhan, “Yangını duyunca aradım telefonuna ulaşılamıyordu. Çünkü geleceğim dedi, buradakilere akşam ne lazım ne getireyim diye sordu. Önce yangının içinde kaldı zannettim çok korktum zaten ormanın içinde yatar halde bulmuşlar. Ben oğlumu biliyorum içince zor kendine gelir. Duyar duymaz şok geçirdim, yalan söylemez, yaktığını söylediyse doğrudur, yakmıştır oğlum. Keşke kendini yaksaydı da ormanları yakmasaydı” açıklamasında bulundu.Yangın işçisi olarak 3 yıl görev yapmış4 bin hektar ormanlık alanı yaktığını itiraf ederek tutuklanan Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan, oğlunun 3 yıl ormanda yangın işçisi olarak görev yaptığını, gitmediği yer, gitmediği yangın kalmadığını söyledi.Kadir Ayhan, yaşadığı koyda denizlere bakarak ağlayıp, kendine gelemediğini ve çok acı çektiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220624/marmariste-orman-yanginini-cikaran-kisi-tutuklandi-1057873352.html
https://tr.sputniknews.com/20220624/yanginla-ilgili-dezenformasyon-icerikli-paylasim-yapan-sosyal-medya-hesaplari-hakkinda-islem-1057888597.html
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marmaris, orman, orman yangını, kundak, kundaklama, baba, tutuklama, açıklama

Marmaris yangınının kundaklayıcısı Sacit Ayhan'ın babası: Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı

22:06 24.06.2022 (güncellendi: 22:10 24.06.2022)
© İHAMuğla’nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce başlayan orman yangınının şüphelisi olarak tutuklanan Sacit Ayhan’ın babası Kadir Ayhan, "Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı" dedi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce başlayan orman yangınının şüphelisi olarak tutuklanan Sacit Ayhan’ın babası Kadir Ayhan, Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© İHA
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce başlayan orman yangınının şüphelisi olarak tutuklanan Sacit Ayhan’ın babası Kadir Ayhan, "Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı" dedi.
Marmaris'te 4 gün önce başlayan orman yangınının şüphelisi olarak Marmaris Adliyesi'nde tutuklanan Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan, 'hangisine yanayım' derken, "Biz bal ile geçimimizi sağlarız, ekmek yediğimiz ormanları yaktı" ifadelerini kullandı.

'Alkol sorunu sonumuzu getirdi'

Marmaris'te bir koyda kışın arıcılık ve balıkçılık ile geçimlerini sağladıklarını belirten baba Kadir Ayhan, “Çok söyledim içme diye. Çok mücadele ettim bırakması için. Hanımından ayrıldı, çocuklarından ayrıldı, psikolojisi bozuldu. Kaldıkları koyda insanlar sigara içince atmasın diye yerler yaptı. Arıcılık yaptık yıllarca. Bir kişi izmariti atsa avucunun içinde söndürürdü. Ölseydi hiç olmazsa bu dağlar yanmazdı. İnsanlar rezil olmazdı. Bu kadar içmesin diye çok uğraştım. 20 gün oldu yanıma geleli. Olay günü temiz kıyafetlerini giydi, hiçbir tartışma yaşamadık. ‘Akşama geleceğim' dedi. Buradaki insanlara getirilecek bir şey var mı diye sordu. Kahretti gitti kendini de bitirdi, beni de bitirdi. İçtiği zaman başka bir insan oluyor. Sarhoş çok gördüm ama bundaki çok değişik sarhoşluk oluyor. Her gün beraber tekne ile çalışıyorduk. 15-20 metre derinliğe dalardı her gün" dedi.
Marmaris'te orman yangınını çıkaran kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
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Marmaris'te orman yangınını çıkaran kişi tutuklandı
12:16

'Yangını duyunca çok korktum, yolda mahsur kalır gelmez diye'

Baba Ayhan, “Yangını duyunca aradım telefonuna ulaşılamıyordu. Çünkü geleceğim dedi, buradakilere akşam ne lazım ne getireyim diye sordu. Önce yangının içinde kaldı zannettim çok korktum zaten ormanın içinde yatar halde bulmuşlar. Ben oğlumu biliyorum içince zor kendine gelir. Duyar duymaz şok geçirdim, yalan söylemez, yaktığını söylediyse doğrudur, yakmıştır oğlum. Keşke kendini yaksaydı da ormanları yakmasaydı” açıklamasında bulundu.

Yangın işçisi olarak 3 yıl görev yapmış

4 bin hektar ormanlık alanı yaktığını itiraf ederek tutuklanan Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan, oğlunun 3 yıl ormanda yangın işçisi olarak görev yaptığını, gitmediği yer, gitmediği yangın kalmadığını söyledi.
Kadir Ayhan, yaşadığı koyda denizlere bakarak ağlayıp, kendine gelemediğini ve çok acı çektiğini belirtti.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste yangın çıktı. Yangına çevre illerden çağrılan takviye itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
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Yangınla ilgili dezenformasyon içerikli paylaşım yapan sosyal medya hesapları hakkında işlem yapıldı
16:32
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