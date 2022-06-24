https://tr.sputniknews.com/20220624/marmariste-orman-yanginini-cikaran-kisi-tutuklandi-1057873352.html

Marmaris'te orman yangınını çıkaran kişi tutuklandı

Marmaris'te orman yangınını çıkaran kişi tutuklandı

Muğla Marmaris'te, 3 gündür süren orman yangınını çıkardığını itiraf eden kişi tutuklandı. S.A. ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığı, babasının bölgede... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T12:16+0300

2022-06-24T12:16+0300

2022-06-24T13:12+0300

türkiye

marmaris

orman yangını

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan yangın devam ediyor.Yangının başladığı Küfre Koyu'nda, yanında 2 benzin bidonuyla yakalanıp gözaltına alınan ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden S.A. (34) çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Şüpheli S.A.'nın ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi.Ayrıca S.A.'nın ateşin içine girerek intihar etmek istediğini söylediği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220624/marmariste-alevlerle-mucadelede-ucuncu-gun--siddetli-ruzgar-endisesi-1057866016.html

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marmaris, orman yangını