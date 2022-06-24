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https://tr.sputniknews.com/20220624/marmariste-orman-yanginini-cikaran-kisi-tutuklandi-1057873352.html
Marmaris'te orman yangınını çıkaran kişi tutuklandı
Marmaris'te orman yangınını çıkaran kişi tutuklandı
Muğla Marmaris'te, 3 gündür süren orman yangınını çıkardığını itiraf eden kişi tutuklandı. S.A. ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığı, babasının bölgede... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-24T13:12+0300
türkiye
marmaris
orman yangını
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan yangın devam ediyor.Yangının başladığı Küfre Koyu'nda, yanında 2 benzin bidonuyla yakalanıp gözaltına alınan ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden S.A. (34) çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Şüpheli S.A.'nın ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi.Ayrıca S.A.'nın ateşin içine girerek intihar etmek istediğini söylediği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220624/marmariste-alevlerle-mucadelede-ucuncu-gun--siddetli-ruzgar-endisesi-1057866016.html
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marmaris, orman yangını

Marmaris'te orman yangınını çıkaran kişi tutuklandı

12:16 24.06.2022 (güncellendi: 13:12 24.06.2022)
© AAMarmaris'te orman yangınını çıkaran kişi
Marmaris'te orman yangınını çıkaran kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AA
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Muğla Marmaris'te, 3 gündür süren orman yangınını çıkardığını itiraf eden kişi tutuklandı. S.A. ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığı, babasının bölgede bulunan arazisini sattığı ve babası tarafından dışlandığı için yangını çıkardığını itiraf etti.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan yangın devam ediyor.
Yangının başladığı Küfre Koyu'nda, yanında 2 benzin bidonuyla yakalanıp gözaltına alınan ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden S.A. (34) çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Marmaris'te orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
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07:56
Şüpheli S.A.'nın ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi.

Ayrıca S.A.'nın ateşin içine girerek intihar etmek istediğini söylediği belirtildi.
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