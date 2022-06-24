https://tr.sputniknews.com/20220624/marmaristeki-orman-yanginini-sondurme-calismalarina-polisten-312-personel-ve-21-toma-ile-destek-1057857929.html
Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına polisten 312 personel ve 21 TOMA ile destek
Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına polisten 312 personel ve 21 TOMA ile destek
Emniyet Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına, emniyete bağlı toplam 312 personel, 21 TOMA ve 103... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T00:40+0300
2022-06-24T00:40+0300
2022-06-24T00:40+0300
türkiye
marmaris
polis
emniyet
emniyet genel müdürlüğü (egm)
toma
destek
yangın
orman
orman yangını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1057858020_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ca1074204b7467b4610b931d09940960.jpg
Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda, 3 gündür devam eden yangını söndürmek için yürütülen mücadeleye emniyete bağlı personel ve araçlar da katılıyor.Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden 280 personel, 5 TOMA ve 103 araç, ayrıca takviye olarak çevre illerden personel ve araç da yangın mahalline sevk edildi.Afyon'dan 1 TOMA, 2 personel, Denizli'den 1 TOMA, 2 personel, İzmir'den 8 TOMA, 16 personel, Manisa'dan 2 TOMA, 4 personel, Aydın'dan 4 TOMA, 8 personel de yangın söndürme çalışmalarına katkıda bulunuyor. Toplam 312 personel, 21 TOMA ve 103 araç, yangınla mücadele çalışmaları için bölgede görev yapıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220624/bakan-yanik-yangindan-etkilenen-131-kisiye-psikososyal-destek-verdik-1057857769.html
türkiye
marmaris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1057858020_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_38ebe90e0092a152cabbefc5b5bbb486.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
marmaris, polis, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), toma, destek, yangın, orman, orman yangını
Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına polisten 312 personel ve 21 TOMA ile destek
Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına, emniyete bağlı toplam 312 personel, 21 TOMA ve 103 araçla destek veriyor.
Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda, 3 gündür devam eden yangını söndürmek için yürütülen mücadeleye emniyete bağlı personel ve araçlar da katılıyor.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden 280 personel, 5 TOMA ve 103 araç, ayrıca takviye olarak çevre illerden personel ve araç da yangın mahalline sevk edildi.
Afyon'dan 1 TOMA, 2 personel, Denizli'den 1 TOMA, 2 personel, İzmir'den 8 TOMA, 16 personel, Manisa'dan 2 TOMA, 4 personel, Aydın'dan 4 TOMA, 8 personel de yangın söndürme çalışmalarına katkıda bulunuyor. Toplam 312 personel, 21 TOMA ve 103 araç, yangınla mücadele çalışmaları için bölgede görev yapıyor.