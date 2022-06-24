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Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına polisten 312 personel ve 21 TOMA ile destek
Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına polisten 312 personel ve 21 TOMA ile destek
Emniyet Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına, emniyete bağlı toplam 312 personel, 21 TOMA ve 103... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T00:40+0300
2022-06-24T00:40+0300
türkiye
marmaris
polis
emniyet
emniyet genel müdürlüğü (egm)
toma
destek
yangın
orman
orman yangını
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Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda, 3 gündür devam eden yangını söndürmek için yürütülen mücadeleye emniyete bağlı personel ve araçlar da katılıyor.Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden 280 personel, 5 TOMA ve 103 araç, ayrıca takviye olarak çevre illerden personel ve araç da yangın mahalline sevk edildi.Afyon'dan 1 TOMA, 2 personel, Denizli'den 1 TOMA, 2 personel, İzmir'den 8 TOMA, 16 personel, Manisa'dan 2 TOMA, 4 personel, Aydın'dan 4 TOMA, 8 personel de yangın söndürme çalışmalarına katkıda bulunuyor. Toplam 312 personel, 21 TOMA ve 103 araç, yangınla mücadele çalışmaları için bölgede görev yapıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220624/bakan-yanik-yangindan-etkilenen-131-kisiye-psikososyal-destek-verdik-1057857769.html
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marmaris, polis, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), toma, destek, yangın, orman, orman yangını

Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına polisten 312 personel ve 21 TOMA ile destek

00:40 24.06.2022
© AAEmniyet Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına, emniyete bağlı toplam 312 personel, 21 TOMA ve 103 araçla destek veriyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına, emniyete bağlı toplam 312 personel, 21 TOMA ve 103 araçla destek veriyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına, emniyete bağlı toplam 312 personel, 21 TOMA ve 103 araçla destek veriyor.
Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda, 3 gündür devam eden yangını söndürmek için yürütülen mücadeleye emniyete bağlı personel ve araçlar da katılıyor.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden 280 personel, 5 TOMA ve 103 araç, ayrıca takviye olarak çevre illerden personel ve araç da yangın mahalline sevk edildi.
Afyon'dan 1 TOMA, 2 personel, Denizli'den 1 TOMA, 2 personel, İzmir'den 8 TOMA, 16 personel, Manisa'dan 2 TOMA, 4 personel, Aydın'dan 4 TOMA, 8 personel de yangın söndürme çalışmalarına katkıda bulunuyor. Toplam 312 personel, 21 TOMA ve 103 araç, yangınla mücadele çalışmaları için bölgede görev yapıyor.
Marmaris'te orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
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