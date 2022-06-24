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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220624/medvedevden-baerbocka-leningrad-hatirlatmasi-1057900416.html
Medvedev’den Baerbock’a Leningrad hatırlatması
Medvedev’den Baerbock’a Leningrad hatırlatması
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un, Moskova’nın ‘açlığı silah olarak kullandığı’... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T19:56+0300
2022-06-24T19:56+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
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Medvedev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bunu, 700 bine yakın insanın açlıktan öldüğü Leningrad’ı 900 gün boyunca abluka altında tutan bir ülkenin yetkililerinden duymak elbette şaşırtıcı” diye yazdı.Daha önce Baerbock, Rusya’yı “bilinçli olarak açlığı silah olarak kullanmak ve tüm dünyayı rehin almak” ile suçlamıştı. Alman bakan, Moskova’nın ‘buğday savaşı’ açtığını dile getirmişti.
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dmitriy medvedev, rusya, almanya

Medvedev’den Baerbock’a Leningrad hatırlatması

19:56 24.06.2022
© Sputnik / Борис КудояровLeningrad
Leningrad - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© Sputnik / Борис Кудояров
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un, Moskova’nın ‘açlığı silah olarak kullandığı’ sözlerine sert cevap verdi.
Medvedev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bunu, 700 bine yakın insanın açlıktan öldüğü Leningrad’ı 900 gün boyunca abluka altında tutan bir ülkenin yetkililerinden duymak elbette şaşırtıcı” diye yazdı.
Daha önce Baerbock, Rusya’yı “bilinçli olarak açlığı silah olarak kullanmak ve tüm dünyayı rehin almak” ile suçlamıştı. Alman bakan, Moskova’nın ‘buğday savaşı’ açtığını dile getirmişti.
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