https://tr.sputniknews.com/20220624/medvedevden-baerbocka-leningrad-hatirlatmasi-1057900416.html

Medvedev’den Baerbock’a Leningrad hatırlatması

Medvedev’den Baerbock’a Leningrad hatırlatması

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un, Moskova’nın ‘açlığı silah olarak kullandığı’... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T19:56+0300

2022-06-24T19:56+0300

2022-06-24T19:56+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

rusya

almanya

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Medvedev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bunu, 700 bine yakın insanın açlıktan öldüğü Leningrad’ı 900 gün boyunca abluka altında tutan bir ülkenin yetkililerinden duymak elbette şaşırtıcı” diye yazdı.Daha önce Baerbock, Rusya’yı “bilinçli olarak açlığı silah olarak kullanmak ve tüm dünyayı rehin almak” ile suçlamıştı. Alman bakan, Moskova’nın ‘buğday savaşı’ açtığını dile getirmişti.

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dmitriy medvedev, rusya, almanya