Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Hedefli ve selektif kredi bizim olmazsa olmazımız

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Hedefli ve selektif kredi bizim olmazsa olmazımız. Yeni ekonomik programımız içerisinde ihracatı artırmak ve cari dengenin... 24.06.2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve ihracatçı temsilcileri ile TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde bir araya geldi.Basına kapalı olarak yaklaşık 4 saat süren toplantı çıkışında açıklamalarda bulunan Kavcıoğlu, "İyi şeyler yapıyoruz. İhracatçılarımızın desteklenmesi noktasında Eximbank, bankalarımız, Ticaret Bakanlığı'mız her türlü desteği veriyor. Bunların uygulamasında daha fazla neler yapılabilir onları konuştuk. Bence zaten güzel de bir görüşme oldu. Yani sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.Yapılan görüşmede reeskont kredilerinin gündeme gelip gelmediği yönündeki bir soruyu yanıtlayan Kavcıoğlu, "Tüm konular gündeme geldi. Konuştuk. Sıkıntı yok. Olursa çözeriz" diye konuştu.Selektif kredi politikasından taviz vermediklerini vurgulayan Kavcıoğlu, "Hedefli ve selektif kredi bizim olmazsa olmazımız. Yeni ekonomik programımız içerisinde ihracatı artırmak ve cari dengenin sağlanması noktasında hedefli kredilerimizi inşallah iyi bir şekilde ihracatçılarımız kanalıyla kullandırmaya devam edeceğiz" dedi.'Her şey yolunda gidiyor. Bir problem yok. Olursa da çözeriz'TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Tüm Türkiye çok rahatlıkla tüm kredilere ulaşıyor, bir sıkıntı yok. Hepsini konuştuk. Hepsi burada. Her şeyi konuştuk. Her şey yolunda gidiyor. Bir problem yok. Olursa da çözeriz" değerlendirmesinde bulundu.TİM Başkanı Gültep: Tamamen bir istişare toplantısı olduTİM Başkanı Mustafa Gültepe ise gerçekleştirilen buluşmanın son derece kıymetli olduğunu belirterek, bu toplantının hem bir hayırlı olsun ziyareti hem de tanışma toplantısı olduğunu dile getiride.Gültepe, "Hem de mevcut koşullar içerisinde özellikle ihracatı artırma noktalarında kaynakları kullanma açısından neyi daha iyi bir şekilde yaparız ve Türkiye'nin ihracatını önümüzdeki dönemlerde mevcut 245 milyar dolarlardan 300 milyar dolar ve üzerine çıkarmak için yapılacak olan çalışmaları istişare ettik. Başkanlarımızı dinledi. Dinledikten sonraki özellikle kredi kaynaklarına ulaşma noktalarındaki yaşanan sorunları ele aldık. Tamamen bir istişare toplantısı oldu" dedi.Reeskont kredilerine de değinen Gültepe, şunları kaydetti:Öte yandan, toplantı sonrasında TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM Yönetim Kurulu ve birlik başkanlarının da yer aldığı toplantıda ihracattaki güncel meseleler ve küresel ticaretteki son gelişmeler değerlendirildi.Toplantı çerçevesinde Kavcıoğlu, ihracatçıların sorunlarını dinledi, sorularını yanıtladı.

