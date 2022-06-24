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https://tr.sputniknews.com/20220624/miamide-98-kisinin-oldugu-coken-luks-bina-icin-102-milyar-dolar-tazminat-1057856223.html
Miami'de 98 kişinin öldüğü çöken lüks bina için 1.02 milyar dolar tazminat
Miami'de 98 kişinin öldüğü çöken lüks bina için 1.02 milyar dolar tazminat
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, geçen yıl çöken 13 katlı binada hayatını kaybeden 98 kişinin yakınlarına 1 milyar dolardan... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
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ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde, 24 Haziran 2021'de çöken 12 binada hayatını kaybeden 98 kişinin yakınlarına 1 milyar dolardan fazla tazminat ödenmesine karar verildi. Miami-Dade Mahkemesi Yargıcı Michael Hanzman, bugün görülen davada, çöken Champlain Towers binasında ölenlerin yakınlarına ödenmek üzere 1.02 milyar dolarlık tazminat kararını onayladı.Hanzman, "Kurbanların aileleri ve yakınlarının uğradıkları trajik kayıpları telafi etmek asla yeterli olmayacak ancak bu anlaşma elimizden gelenin en iyisi. Bu dikkate değer bir sonuç" ifadesini paylaştı.Toplam 1.02 milyar dolarlık tazminatın büyük kısmının, çöken binada yakınlarını kaybedenlere gideceği kaydedilirken 100 milyon doların yasal ücretler için ayrıldığı, 96 milyon doların da daire sahiplerine gideceği bildirildi.Söz konusu toplam miktarın, ilgili sigorta şirketleri ve mühendislik firmaları ile Champlain Towers'ın çökmesine etkisi olduğu düşünülen bitişiğindeki lüks inşaattan temin edileceği bilgisi paylaşıldı.Ne olmuştu?Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran 2021'de 13 katlı 270 dairelik "Champlain Towers" adlı lüks kondo binasının yarısı gece yarısı aniden çökmüştü.Binanın enkazı altında son kayıp kişi olduğuna inanılan kişi 27 Temmuz'da çıkarılarak ölü sayısı 98'i bulmuştu.Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.Champlain Towers felaketi, 1981’de 114 kişinin öldüğü Hyatt Regency yürüyüş yolunun çökmesi olayından bu yana ABD tarihinin en ölümcül bina çöküşü olarak biliniyor.
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abd, florida, miami, bina

Miami'de 98 kişinin öldüğü çöken lüks bina için 1.02 milyar dolar tazminat

00:02 24.06.2022 (güncellendi: 00:07 24.06.2022)
© İHA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, geçen yıl çöken 13 katlı bina
 ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, geçen yıl çöken 13 katlı bina - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© İHA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, geçen yıl çöken 13 katlı binada hayatını kaybeden 98 kişinin yakınlarına 1 milyar dolardan fazla tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde, 24 Haziran 2021'de çöken 12 binada hayatını kaybeden 98 kişinin yakınlarına 1 milyar dolardan fazla tazminat ödenmesine karar verildi.
Miami-Dade Mahkemesi Yargıcı Michael Hanzman, bugün görülen davada, çöken Champlain Towers binasında ölenlerin yakınlarına ödenmek üzere 1.02 milyar dolarlık tazminat kararını onayladı.
Hanzman, "Kurbanların aileleri ve yakınlarının uğradıkları trajik kayıpları telafi etmek asla yeterli olmayacak ancak bu anlaşma elimizden gelenin en iyisi. Bu dikkate değer bir sonuç" ifadesini paylaştı.
Toplam 1.02 milyar dolarlık tazminatın büyük kısmının, çöken binada yakınlarını kaybedenlere gideceği kaydedilirken 100 milyon doların yasal ücretler için ayrıldığı, 96 milyon doların da daire sahiplerine gideceği bildirildi.
Söz konusu toplam miktarın, ilgili sigorta şirketleri ve mühendislik firmaları ile Champlain Towers'ın çökmesine etkisi olduğu düşünülen bitişiğindeki lüks inşaattan temin edileceği bilgisi paylaşıldı.
© İHA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, geçen yıl çöken 13 katlı bina
 ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, geçen yıl çöken 13 katlı bina - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, geçen yıl çöken 13 katlı bina
© İHA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Ne olmuştu?

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran 2021'de 13 katlı 270 dairelik "Champlain Towers" adlı lüks kondo binasının yarısı gece yarısı aniden çökmüştü.
Binanın enkazı altında son kayıp kişi olduğuna inanılan kişi 27 Temmuz'da çıkarılarak ölü sayısı 98'i bulmuştu.
Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.
Champlain Towers felaketi, 1981’de 114 kişinin öldüğü Hyatt Regency yürüyüş yolunun çökmesi olayından bu yana ABD tarihinin en ölümcül bina çöküşü olarak biliniyor.
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