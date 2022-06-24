https://tr.sputniknews.com/20220624/netflix-300-calisanini-daha-isten-cikardi-1057868574.html

Netflix, 300 çalışanını daha işten çıkardı

Netflix, 300 çalışanını daha işten çıkardı

Netflix, abone kayıplarının ardından 300 çalışanını işten çıkardığını açıkladı. 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T11:02+0300

2022-06-24T11:02+0300

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yaşam

netflix

abone

işten çıkarma

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Netflix, dünya çapında 220 milyon aboneye sahipken ve yayın pazarında açık ara lider olmaya devam ederken, Disney Plus ve Amazon Prime Video gibi rakip platformların piyasaya sürülmesiyle son yıllarda şiddetli bir rekabetle karşı karşıya kaldı. Firma nisan ayında 200 bin abone kaybettiğini açıklamasının ardından mayıs ayında 150 çalışanını işten çıkardı. Firma yetkilileri tarafından yapılan yeni açıklamada, 300 kişinin daha işten çıkarıldığı duyurulurken, abone sayılarının temmuz ayına kadar 2 milyon daha düşmesini bekledikleri duyuruldu. İşten çıkarmaların ardından firma tarafından yapılan açıklamada, "İşe önemli ölçüde yatırım yapmaya devam ederken, bu ayarlamaları daha yavaş gelir büyümemize paralel olarak maliyetlerimizin artması için yaptık" denildi. Netflix Genel Müdürü Ted Sarandos, Netflix'in uygun fiyat isteyen kitlelere hitap etmek için yeni reklam ortaklıkları için birçok şirketle görüştüğünü söyleyerek, "Bildiğiniz gibi Netflix'e reklam eklemiyoruz. Daha düşük bir fiyat istiyorum ve reklam izleyeceğim diyen insanlar için bir reklam katmanı ekliyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220518/netflix-abone-kayiplarindan-sonra-150-calisanini-isten-cikardi--1056462583.html

https://tr.sputniknews.com/20220617/netflix-turkiyeden-disney-plus-paylasimi-ben-de-satin-aldim-1057549808.html

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netflix, abone, işten çıkarma