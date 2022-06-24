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https://tr.sputniknews.com/20220624/nijeryada-eski-diktatorun-kacirdigi-milyon-dolarlar-halka-dagitildi--1057875724.html
Nijerya'da eski diktatörün kaçırdığı milyon dolarlar halka dağıtıldı
Nijerya'da eski diktatörün kaçırdığı milyon dolarlar halka dağıtıldı
Nijerya hükümeti, eski Devlet Başkanı General Sani Abacha döneminde yurt dışına kaçırılan yaklaşık 322 milyon doları halka dağıttı. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T12:52+0300
2022-06-24T12:52+0300
dünya
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Afrika Çevre ve Ekonomik Adalet Ağı Direktörü David Ugolor, yaptığı açıklamada, General Abacha döneminde kaçırılan paraların iadesinden önce paranın yatırıldığı yerde 11 milyon dolarlık faiz tahakkuk ettiğini belirtti. Yurt dışından iade edilen 322 milyon doların 1.9 milyon Nijeryalıya dağıtıldığını kaydeden Ugolor, "İade edilen Abacha ganimeti bitti. Halkı bilgilendirmek ve paranın ne için kullanıldığını onlara söylemekle sorumluyuz" ifadelerini kullandı. Ugolor, paraların bir kısmının yakında iade edileceğini ifade ederek bu paraların ülkenin kalkınma projesi için kullanıldığını aktardı. Dönemin Devlet Başkanı General Abacha tarafından 1993-1998'de yurt dışına kaçırılan paraların önemli bir kısmı Batılı bankalarda tutuluyor. Abacha, 5 yıllık görev süresi boyunca kamudan en az 2 milyar dolar çalmakla suçlanmıştı. 17 Kasım 1993 yılında askeri darbeyle göreve gelen Abacha, ülkenin en çok yolsuzluk yapan lideri olarak biliniyor. Ülkeyi yönettiği dönemde birçok insan hakkı ihlaliyle suçlanan Abacha hakkında, Afrika'nın 'en açgözlü diktatörü' yakıştırması yapılıyor. Abacha, 8 Haziran 1998'de devlet başkanlığı sarayında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.
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nijerya, para, diktatörlük

Nijerya'da eski diktatörün kaçırdığı milyon dolarlar halka dağıtıldı

12:52 24.06.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGOSani Abacha
Sani Abacha - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGO
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Nijerya hükümeti, eski Devlet Başkanı General Sani Abacha döneminde yurt dışına kaçırılan yaklaşık 322 milyon doları halka dağıttı.
Afrika Çevre ve Ekonomik Adalet Ağı Direktörü David Ugolor, yaptığı açıklamada, General Abacha döneminde kaçırılan paraların iadesinden önce paranın yatırıldığı yerde 11 milyon dolarlık faiz tahakkuk ettiğini belirtti.
Yurt dışından iade edilen 322 milyon doların 1.9 milyon Nijeryalıya dağıtıldığını kaydeden Ugolor, "İade edilen Abacha ganimeti bitti. Halkı bilgilendirmek ve paranın ne için kullanıldığını onlara söylemekle sorumluyuz" ifadelerini kullandı.
Ugolor, paraların bir kısmının yakında iade edileceğini ifade ederek bu paraların ülkenin kalkınma projesi için kullanıldığını aktardı.
Dönemin Devlet Başkanı General Abacha tarafından 1993-1998'de yurt dışına kaçırılan paraların önemli bir kısmı Batılı bankalarda tutuluyor. Abacha, 5 yıllık görev süresi boyunca kamudan en az 2 milyar dolar çalmakla suçlanmıştı. 17 Kasım 1993 yılında askeri darbeyle göreve gelen Abacha, ülkenin en çok yolsuzluk yapan lideri olarak biliniyor.
Ülkeyi yönettiği dönemde birçok insan hakkı ihlaliyle suçlanan Abacha hakkında, Afrika'nın 'en açgözlü diktatörü' yakıştırması yapılıyor. Abacha, 8 Haziran 1998'de devlet başkanlığı sarayında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.
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