https://tr.sputniknews.com/20220624/nijeryada-eski-diktatorun-kacirdigi-milyon-dolarlar-halka-dagitildi--1057875724.html

Nijerya'da eski diktatörün kaçırdığı milyon dolarlar halka dağıtıldı

Nijerya'da eski diktatörün kaçırdığı milyon dolarlar halka dağıtıldı

Nijerya hükümeti, eski Devlet Başkanı General Sani Abacha döneminde yurt dışına kaçırılan yaklaşık 322 milyon doları halka dağıttı. 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T12:52+0300

2022-06-24T12:52+0300

2022-06-24T12:52+0300

dünya

nijerya

para

diktatörlük

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1057875810_0:0:1014:571_1920x0_80_0_0_e39296fa21954a4d147190eeec18c3c1.jpg

Afrika Çevre ve Ekonomik Adalet Ağı Direktörü David Ugolor, yaptığı açıklamada, General Abacha döneminde kaçırılan paraların iadesinden önce paranın yatırıldığı yerde 11 milyon dolarlık faiz tahakkuk ettiğini belirtti. Yurt dışından iade edilen 322 milyon doların 1.9 milyon Nijeryalıya dağıtıldığını kaydeden Ugolor, "İade edilen Abacha ganimeti bitti. Halkı bilgilendirmek ve paranın ne için kullanıldığını onlara söylemekle sorumluyuz" ifadelerini kullandı. Ugolor, paraların bir kısmının yakında iade edileceğini ifade ederek bu paraların ülkenin kalkınma projesi için kullanıldığını aktardı. Dönemin Devlet Başkanı General Abacha tarafından 1993-1998'de yurt dışına kaçırılan paraların önemli bir kısmı Batılı bankalarda tutuluyor. Abacha, 5 yıllık görev süresi boyunca kamudan en az 2 milyar dolar çalmakla suçlanmıştı. 17 Kasım 1993 yılında askeri darbeyle göreve gelen Abacha, ülkenin en çok yolsuzluk yapan lideri olarak biliniyor. Ülkeyi yönettiği dönemde birçok insan hakkı ihlaliyle suçlanan Abacha hakkında, Afrika'nın 'en açgözlü diktatörü' yakıştırması yapılıyor. Abacha, 8 Haziran 1998'de devlet başkanlığı sarayında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

nijerya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nijerya, para, diktatörlük