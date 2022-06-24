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Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Osmaniye'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, oto sanayi sitesinde birçok iş yerini su bastı, 20'den fazla araç suya... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T22:53+0300
2022-06-24T22:53+0300
türkiye
osmaniye
sel
sağanak
sağanak yağış
sanayi
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Osmaniye'de akşam etkisini gösteren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'nde su baskını yaşandı.Oto tamiri üzerine hizmet veren sanayi sitesinde 25'ten fazla iş yeri, su baskınında zarar gördü. İş yerlerinin önünde ve içinde bulunan 20'den fazla araç ise suya gömüldü.Araçlar, su nedeniyle ilerlemekte zorlanırken bazı araçlarda yolda mahsur kaldı.Öte yandan, Devlet Bahçeli Alt Geçidi de su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220622/meteorolojiden-5-gunluk-hava-durumu-raporu-cuma-cumartesi-ve-pazar-gunu-kuvvetli-saganak-geliyor-1057738218.html
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osmaniye, sel, sağanak, sağanak yağış, sanayi

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

22:53 24.06.2022
© DHAOsmaniye'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, oto sanayi sitesinde birçok iş yerini su bastı, 20'den fazla araç suya gömüldü. Devlet Bahçeli Alt Geçidi ise su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Osmaniye'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, oto sanayi sitesinde birçok iş yerini su bastı, 20'den fazla araç suya gömüldü. Devlet Bahçeli Alt Geçidi ise su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© DHA
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Osmaniye'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, oto sanayi sitesinde birçok iş yerini su bastı, 20'den fazla araç suya gömüldü. Devlet Bahçeli Alt Geçidi ise su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Osmaniye'de akşam etkisini gösteren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'nde su baskını yaşandı.
Oto tamiri üzerine hizmet veren sanayi sitesinde 25'ten fazla iş yeri, su baskınında zarar gördü. İş yerlerinin önünde ve içinde bulunan 20'den fazla araç ise suya gömüldü.
Araçlar, su nedeniyle ilerlemekte zorlanırken bazı araçlarda yolda mahsur kaldı.
Öte yandan, Devlet Bahçeli Alt Geçidi de su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Sağanak, sel, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
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Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu: Cuma, Cumartesi ve Pazar günü kuvvetli sağanak geliyor
22 Haziran , 09:47
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