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https://tr.sputniknews.com/20220624/pkkli-delal-azizoglu-mit-operasyonuyla-suleymaniyede-etkisiz-hale-getirildi-1057868925.html
PKK'nın önde gelen isimlerinden Delal Azizoğlu, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın önde gelen isimlerinden Delal Azizoğlu, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda, PKK'nın önde gelen isimlerinden Delal Azizoğlu'nun etkisiz hale getirildiği... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
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PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.
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mit, operasyon

PKK'nın önde gelen isimlerinden Delal Azizoğlu, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

11:02 24.06.2022 (güncellendi: 11:12 24.06.2022)
© FotoğrafDelal Azizoğlu
Delal Azizoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© Fotoğraf
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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda, PKK'nın önde gelen isimlerinden Delal Azizoğlu'nun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.
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