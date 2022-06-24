https://tr.sputniknews.com/20220624/pkkli-delal-azizoglu-mit-operasyonuyla-suleymaniyede-etkisiz-hale-getirildi-1057868925.html
PKK'nın önde gelen isimlerinden Delal Azizoğlu, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın önde gelen isimlerinden Delal Azizoğlu, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda, PKK'nın önde gelen isimlerinden Delal Azizoğlu'nun etkisiz hale getirildiği... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T11:02+0300
2022-06-24T11:02+0300
2022-06-24T11:12+0300
türkiye
mit
operasyon
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PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.
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mit, operasyon
PKK'nın önde gelen isimlerinden Delal Azizoğlu, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
11:02 24.06.2022 (güncellendi: 11:12 24.06.2022) Abone ol
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda, PKK'nın önde gelen isimlerinden Delal Azizoğlu'nun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.