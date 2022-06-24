https://tr.sputniknews.com/20220624/politico-zelenskiy-ulusal-guvenlik-sefini-gorevden-almak-istiyor-1057899774.html
Politico: Zelenskiy, Ulusal Güvenlik şefini görevden almak istiyor
Politico: Zelenskiy, Ulusal Güvenlik şefini görevden almak istiyor
ABD merkezli Politico gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı İvan Bakanov’un yerine ‘bu görev için daha... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T19:36+0300
2022-06-24T19:36+0300
2022-06-24T19:42+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
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Ukrayna liderlerine yakınlığıyla bilinen dört yetkiliye ve SBU reformları konusunda Kiev’e danışmanlık yaptığı belirtilen ama adı açıklanmayan Batılı bir diplomata dayandırılan haberde, Ukrayna yönetiminin Bakanov’un çalışmalarından “büyük ölçüde memnun olmadığı” ifade edilirken yerini kimin alabileceği henüz bilinmiyor.Kaynaklardan biri, Zelenskiy’in, yakın çevresinden birinin işten çıkarılmasının yol açacağı sonuçlardan endişe ettiğini söyledi.Haberde, SBU’nun “günlük operasyonlarının büyük kısmının” Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yürütüldüğü belirtilirken, adı açıklanmayan bir üst düzey yetkilinin şu sözlerine yer verildi: SBU’da 30 binden fazla kişinin çalıştığına dikkat çeken Politico, bunun İngiliz Mi-5’teki çalışan sayısının 7 katı ve FBI’de çalışan kişi sayısı (35 bin) ile neredeyse eşit olduğunu kaydetti.SBU'nun görevleri arasında istihbarat bilgisi toplamanın yanı sıra ekonomik suç ve yolsuzlukla mücadele de yer aldığı anımsatılan haberde, fakat uzun zamandır kurumun, yetkilerini kötüye kullanmakla ve yolsuzlukla suçlandığı ve reformların başarısız olduğu ifade edildi.Ukrayna liderinin eski dostu olan 47 yaşındaki Bakanov, Zelenskiy’in seçim kampanyasına başkalık etmişti ve 2017-2019 döneminde Halkın Hizmetkarı partisinin başkanlığını yapmıştı. Bakanov, 2019 ağustos ayında SBU Başkanlığı görevine getirilmişti.
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Politico: Zelenskiy, Ulusal Güvenlik şefini görevden almak istiyor
19:36 24.06.2022 (güncellendi: 19:42 24.06.2022) Abone ol
ABD merkezli Politico gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı İvan Bakanov’un yerine ‘bu görev için daha uygun bir isim’ getirmek istediğini belirtti.
Ukrayna liderlerine yakınlığıyla bilinen dört yetkiliye ve SBU reformları konusunda Kiev’e danışmanlık yaptığı belirtilen ama adı açıklanmayan Batılı bir diplomata dayandırılan haberde, Ukrayna yönetiminin Bakanov’un çalışmalarından “büyük ölçüde memnun olmadığı” ifade edilirken yerini kimin alabileceği henüz bilinmiyor.
Kaynaklardan biri, Zelenskiy’in, yakın çevresinden birinin işten çıkarılmasının yol açacağı sonuçlardan endişe ettiğini söyledi.
Haberde, SBU’nun “günlük operasyonlarının büyük kısmının” Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yürütüldüğü belirtilirken, adı açıklanmayan bir üst düzey yetkilinin şu sözlerine yer verildi:
"SBU Başkanı Bakanov’un çalışmalarından hiç de memnun değiliz ve ondan kurtulmak için çalışıyoruz. Onun idari becerileri bizi tatmin etmiyor, zira şu anda kriz yönetimi becerilerine sahip kişilere ihtiyacımız var. SBU Başkanı’nın böyle bir becerisi yok.”
SBU’da 30 binden fazla kişinin çalıştığına dikkat çeken Politico, bunun İngiliz Mi-5’teki çalışan sayısının 7 katı ve FBI’de çalışan kişi sayısı (35 bin) ile neredeyse eşit olduğunu kaydetti.
SBU'nun görevleri arasında istihbarat bilgisi toplamanın yanı sıra ekonomik suç ve yolsuzlukla mücadele de yer aldığı anımsatılan haberde, fakat uzun zamandır kurumun, yetkilerini kötüye kullanmakla ve yolsuzlukla suçlandığı ve reformların başarısız olduğu ifade edildi.
Ukrayna liderinin eski dostu olan 47 yaşındaki Bakanov, Zelenskiy’in seçim kampanyasına başkalık etmişti ve 2017-2019 döneminde Halkın Hizmetkarı partisinin başkanlığını yapmıştı. Bakanov, 2019 ağustos ayında SBU Başkanlığı görevine getirilmişti.