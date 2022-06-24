https://tr.sputniknews.com/20220624/putin-tahil-yuklu-gemilerin-ukraynadan-cikarilmasiyla-ilgili-histeri-suni-olarak-tirmandiriliyor---1057888864.html

Putin: Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan çıkarılmasıyla ilgili histeri suni olarak tırmandırılıyor

Putin: Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan çıkarılmasıyla ilgili histeri suni olarak tırmandırılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarından çıkarılmasıyla ilgili histerinin suni olarak... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T16:40+0300

2022-06-24T16:40+0300

2022-06-24T17:11+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

brics

tahıl

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BRICS Plus buluşmasında video konferans yöntemiyle bir konuşma yapan Putin, "Karadeniz limanlarından taşımacılığın sonlandırıldığına dair histeri suni olarak tırmandırılıyor. Bu (Ukrayna'daki) tahıl ürünleri, küresel tahıl pazarındaki sorunları çözmüyor. Ancak mesele bu değil. Daha önce kamuoyu önünde birçok kez söylediğim gibi, Rusya'nın Ukrayna tahılının bu ülkeden çıkarılmasına engel olmadığını ve tahıl yüklü gemilerin uluslararası sulara sorunsuz şekilde geçişini sağlamaya hazır olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Elbette Ukrayna askerleri yükleme limanlarını ve yakınındaki havzayı mayınlardan temizlerse" ifadelerini kullandı.Rusya'nın BM Genel Sekreterliği temsilcileriyle bu konuda ortak anlayışa sahip olduğunu fakat mevcut Kiev yönetiminin yapıcı bir tutum sergilemediğini söyleyen Putin, "Rusya, uluslararası gıda piyasasının önemli ve sorumlu bir üyesi. Biz, tarım ürünleri, gübre, enerji kaynakları ve diğer kritik öneme sahip ürünlerin tedarikiyle ilgili tüm sözleşme yükümlülüklerimizi iyi niyetle yerine getirmeye kesinlikle hazırız" vurgusu yaptı.Batı'yı küresel gıda sorunlarına karşı kinik bir yaklaşım sergilemekle suçlayan Putin, Batılı ülkelerin gıda ürünlerinin küresel çapta üretimini istikrarsız hale getirdiğini, Rusya ve Belarus'tan gübre ithalatını zorlaştırma gibi önlemler alarak kısıtlayıcı bir tutum ortaya koyduğunu kaydetti.Rusya'da tahıl hasadının iyi olmasının beklendiğini bildiren Putin, küresel pazarlara tahıl ürünleri ihracatını 37 milyon tondan 50 milyon tona çıkarabileceklerini paylaştı.Küresel ticaretteki ve finans sistemindeki sorunların sorumluluğunun Batı'ya ait olduğunu belirten Putin, küresel ticaretin tartışmalara hapsolduğunu ve bu tartışmalara sorun bulunması için Dünya Ticaret Örgütü'nün norm ve ilkelerine verilen önceliğin giderek azaldığını ifade etti.Rusya lideri, gıda ve enerji ürünlerinin fiyatlarında yaşanan keskin artışın G7 ülkelerinin izlediği sorumsuz politikaların sonucu olduğunu, bu durumun Ukrayna'daki özel askeri harekatla bir ilgisi bulunmadığını da vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220624/karadenizde-olusturulacak-tahil-koridoru-nasil-isleyecek--1057884048.html

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