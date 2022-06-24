https://tr.sputniknews.com/20220624/rus-disisleri-moskova-abdnin-guc-uzerinden-diyalog-kurma-girisimlerini-yanitsiz-birakmayacak-1057901438.html
Rus Dışişleri: Moskova, ABD'nin ‘güç üzerinden’ diyalog kurma girişimlerini yanıtsız bırakmayacak
Rus Dışişleri: Moskova, ABD'nin ‘güç üzerinden’ diyalog kurma girişimlerini yanıtsız bırakmayacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus diplomatları için gönderilen özel uçağın Washington tarafından ülkeye kabul edilmemesine ilişkin yaptığı... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T20:30+0300
2022-06-24T20:30+0300
2022-06-24T20:35+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
rusya
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055543986_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_a1e524e9c6741df6cee89b09869ae9e9.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'deki Rus diplomatlarını tahliye etmek için gönderilen Rus devletine ait özel uçağın Washington tarafından ülkeye kabul edilmemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.Zaharova, “Bunun, bütünsel taktiklerin tezahürü ya da daha doğrusu bizimle ‘güç üzerinden’ konuşmaya yönelik kaba ve kibirli bir girişim olduğunu söylemek için her türlü neden var. Uygun sonuçları çıkarıp gerekli önlemleri alacağız” dedi.ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, 'Washington’un Moskova ile iletişimi sürdürmek ve diplomatik misyonların çalışmalarına devam etmelerinden yana olduğu' şeklindeki açıklamasını Zaharova, “ABD yetkilileri çelişkili eğilimler sergiliyor” şeklinde yorumladı.Zaharova ayrıca, Rus diplomatları için gönderilen özel uçağın Washington tarafından ülkeye kabul edilmemesi ile Litvanya'nın Kaliningrad'a giden Rus trenlerine geçiş yasağı getirmesinin aynı zamana denk gelmesinin tesadüf olmadığını belirterek, Litvanya’nın söz konusu kararı Beyaz Saray’ın talimatı doğrultusunda aldığını kaydetti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055543986_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_6dd9300795c30fff9c736a40b2677bc4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mariya zaharova, rusya, abd
Rus Dışişleri: Moskova, ABD'nin ‘güç üzerinden’ diyalog kurma girişimlerini yanıtsız bırakmayacak
20:30 24.06.2022 (güncellendi: 20:35 24.06.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus diplomatları için gönderilen özel uçağın Washington tarafından ülkeye kabul edilmemesine ilişkin yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin ‘güç üzerinden’ diyalog kurma girişimlerine karşı Moskova'nın gerekli önlemleri alacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'deki Rus diplomatlarını tahliye etmek için gönderilen Rus devletine ait özel uçağın Washington tarafından ülkeye kabul edilmemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Zaharova, “Bunun, bütünsel taktiklerin tezahürü ya da daha doğrusu bizimle ‘güç üzerinden’ konuşmaya yönelik kaba ve kibirli bir girişim olduğunu söylemek için her türlü neden var. Uygun sonuçları çıkarıp gerekli önlemleri alacağız” dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, 'Washington’un Moskova ile iletişimi sürdürmek ve diplomatik misyonların çalışmalarına devam etmelerinden yana olduğu' şeklindeki açıklamasını Zaharova, “ABD yetkilileri çelişkili eğilimler sergiliyor” şeklinde yorumladı.
Zaharova ayrıca, Rus diplomatları için gönderilen özel uçağın Washington tarafından ülkeye kabul edilmemesi ile Litvanya'nın Kaliningrad'a giden Rus trenlerine geçiş yasağı getirmesinin aynı zamana denk gelmesinin tesadüf olmadığını belirterek, Litvanya’nın söz konusu kararı Beyaz Saray’ın talimatı doğrultusunda aldığını kaydetti.