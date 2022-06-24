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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220624/rus-disisleri-moskova-abdnin-guc-uzerinden-diyalog-kurma-girisimlerini-yanitsiz-birakmayacak-1057901438.html
Rus Dışişleri: Moskova, ABD'nin ‘güç üzerinden’ diyalog kurma girişimlerini yanıtsız bırakmayacak
Rus Dışişleri: Moskova, ABD'nin ‘güç üzerinden’ diyalog kurma girişimlerini yanıtsız bırakmayacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus diplomatları için gönderilen özel uçağın Washington tarafından ülkeye kabul edilmemesine ilişkin yaptığı... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T20:30+0300
2022-06-24T20:35+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
rusya
abd
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'deki Rus diplomatlarını tahliye etmek için gönderilen Rus devletine ait özel uçağın Washington tarafından ülkeye kabul edilmemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.Zaharova, “Bunun, bütünsel taktiklerin tezahürü ya da daha doğrusu bizimle ‘güç üzerinden’ konuşmaya yönelik kaba ve kibirli bir girişim olduğunu söylemek için her türlü neden var. Uygun sonuçları çıkarıp gerekli önlemleri alacağız” dedi.ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, 'Washington’un Moskova ile iletişimi sürdürmek ve diplomatik misyonların çalışmalarına devam etmelerinden yana olduğu' şeklindeki açıklamasını Zaharova, “ABD yetkilileri çelişkili eğilimler sergiliyor” şeklinde yorumladı.Zaharova ayrıca, Rus diplomatları için gönderilen özel uçağın Washington tarafından ülkeye kabul edilmemesi ile Litvanya'nın Kaliningrad'a giden Rus trenlerine geçiş yasağı getirmesinin aynı zamana denk gelmesinin tesadüf olmadığını belirterek, Litvanya’nın söz konusu kararı Beyaz Saray’ın talimatı doğrultusunda aldığını kaydetti.
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mariya zaharova, rusya, abd

Rus Dışişleri: Moskova, ABD'nin ‘güç üzerinden’ diyalog kurma girişimlerini yanıtsız bırakmayacak

20:30 24.06.2022 (güncellendi: 20:35 24.06.2022)
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus diplomatları için gönderilen özel uçağın Washington tarafından ülkeye kabul edilmemesine ilişkin yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin ‘güç üzerinden’ diyalog kurma girişimlerine karşı Moskova'nın gerekli önlemleri alacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'deki Rus diplomatlarını tahliye etmek için gönderilen Rus devletine ait özel uçağın Washington tarafından ülkeye kabul edilmemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Zaharova, “Bunun, bütünsel taktiklerin tezahürü ya da daha doğrusu bizimle ‘güç üzerinden’ konuşmaya yönelik kaba ve kibirli bir girişim olduğunu söylemek için her türlü neden var. Uygun sonuçları çıkarıp gerekli önlemleri alacağız” dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, 'Washington’un Moskova ile iletişimi sürdürmek ve diplomatik misyonların çalışmalarına devam etmelerinden yana olduğu' şeklindeki açıklamasını Zaharova, “ABD yetkilileri çelişkili eğilimler sergiliyor” şeklinde yorumladı.
Zaharova ayrıca, Rus diplomatları için gönderilen özel uçağın Washington tarafından ülkeye kabul edilmemesi ile Litvanya'nın Kaliningrad'a giden Rus trenlerine geçiş yasağı getirmesinin aynı zamana denk gelmesinin tesadüf olmadığını belirterek, Litvanya’nın söz konusu kararı Beyaz Saray’ın talimatı doğrultusunda aldığını kaydetti.
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