https://tr.sputniknews.com/20220624/rus-disisleri-moskova-abdnin-guc-uzerinden-diyalog-kurma-girisimlerini-yanitsiz-birakmayacak-1057901438.html

Rus Dışişleri: Moskova, ABD'nin ‘güç üzerinden’ diyalog kurma girişimlerini yanıtsız bırakmayacak

Rus Dışişleri: Moskova, ABD'nin ‘güç üzerinden’ diyalog kurma girişimlerini yanıtsız bırakmayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus diplomatları için gönderilen özel uçağın Washington tarafından ülkeye kabul edilmemesine ilişkin yaptığı... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T20:30+0300

2022-06-24T20:30+0300

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ukrayna krizi

mariya zaharova

rusya

abd

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'deki Rus diplomatlarını tahliye etmek için gönderilen Rus devletine ait özel uçağın Washington tarafından ülkeye kabul edilmemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.Zaharova, “Bunun, bütünsel taktiklerin tezahürü ya da daha doğrusu bizimle ‘güç üzerinden’ konuşmaya yönelik kaba ve kibirli bir girişim olduğunu söylemek için her türlü neden var. Uygun sonuçları çıkarıp gerekli önlemleri alacağız” dedi.ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, 'Washington’un Moskova ile iletişimi sürdürmek ve diplomatik misyonların çalışmalarına devam etmelerinden yana olduğu' şeklindeki açıklamasını Zaharova, “ABD yetkilileri çelişkili eğilimler sergiliyor” şeklinde yorumladı.Zaharova ayrıca, Rus diplomatları için gönderilen özel uçağın Washington tarafından ülkeye kabul edilmemesi ile Litvanya'nın Kaliningrad'a giden Rus trenlerine geçiş yasağı getirmesinin aynı zamana denk gelmesinin tesadüf olmadığını belirterek, Litvanya’nın söz konusu kararı Beyaz Saray’ın talimatı doğrultusunda aldığını kaydetti.

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mariya zaharova, rusya, abd