https://tr.sputniknews.com/20220624/rusya-zelenskiyin-nefret-soylemi-orneklerini-birlesmis-milletlere-sundu-1057892443.html

Rusya, Zelenskiy’in ‘nefret söylemi’ örneklerini Birleşmiş Milletler'e sundu

Rusya, Zelenskiy’in ‘nefret söylemi’ örneklerini Birleşmiş Milletler'e sundu

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukraynalı politikacılarının ‘nefret söylemlerinden’ derledikleri materyalleri BM Güvenlik Konseyi ve... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T18:04+0300

2022-06-24T18:04+0300

2022-06-24T18:13+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

vladimir zelenskiy

birleşmiş milletler (bm)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1055936879_0:200:2929:1848_1920x0_80_0_0_d7e4505a3d5faabdbc2b3291c4a9bfaf.jpg

Polyanskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “21 Haziran’da BM Güvenlik Konseyi’ndeki konuşmamız sırasında söz verdiğimiz gibi, Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği, Ukraynalı politikacılar ve Ukrayna’nın tanınmış şahsiyetleri tarafından yapılan nefret söylemlerinden bazı örnekleri Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu’nda resmi belge olarak sundu” diye yazdı.Paylaşıma ilgili belge de eklendi. Belgede, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in 29 Kasım 2021 tarihinde, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Servisi’nin yaptırımlarına maruz kalan kişiler hakkında söyledikleri sözleri yer alıyor. Bu belgeye göre, Zelenskiy, “Onlara insan mı diyorsunuz? Her türlü var. İnsanların temsilcileri var. Her insan temsilcisi insan değildir. Bireyler var, ben öyle düşünüyorum” ifadesini kullanmıştı.Belgede ayrıca Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun 13 Kasım 2014’te kullandığı şu sözlere yer verildi: “Bizim işimiz olacak, onların olmayacak. Bizim emekli maaşlarımız olacak, onların olmayacak. Biz emeklilerimize, çocuklarımıza özen göstereceğiz, onlar yapmayacak. Bizim çocuklar okullara kreşlere gidecek, onlarınki bodrumlarda oturacak. Bu savaşı ancak böyle kazanacağız.”Ayrıca Aleksandr Turçinov’un 24 Şubat 2022’de söylediği, “Rusları, bulduğu her yerde yok etmeye hazır olduğu” yönündeki sözleri anımsatılıyor. Turçinov, Rusları sadece Ukrayna’da değil, sınırları dışında, Rusya’da bile vurma çağrısında bulunmuştu. Belgede, birçok Ukrayna temsilcilerinin açıklamaları yer alıyor.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, birleşmiş milletler (bm)