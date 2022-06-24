https://tr.sputniknews.com/20220624/rusya-zelenskiyin-nefret-soylemi-orneklerini-birlesmis-milletlere-sundu-1057892443.html
Rusya, Zelenskiy’in ‘nefret söylemi’ örneklerini Birleşmiş Milletler'e sundu
Rusya, Zelenskiy’in ‘nefret söylemi’ örneklerini Birleşmiş Milletler'e sundu
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukraynalı politikacılarının ‘nefret söylemlerinden’ derledikleri materyalleri BM Güvenlik Konseyi ve... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T18:04+0300
2022-06-24T18:04+0300
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vladimir zelenskiy
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Polyanskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “21 Haziran’da BM Güvenlik Konseyi’ndeki konuşmamız sırasında söz verdiğimiz gibi, Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği, Ukraynalı politikacılar ve Ukrayna’nın tanınmış şahsiyetleri tarafından yapılan nefret söylemlerinden bazı örnekleri Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu’nda resmi belge olarak sundu” diye yazdı.Paylaşıma ilgili belge de eklendi. Belgede, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in 29 Kasım 2021 tarihinde, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Servisi’nin yaptırımlarına maruz kalan kişiler hakkında söyledikleri sözleri yer alıyor. Bu belgeye göre, Zelenskiy, “Onlara insan mı diyorsunuz? Her türlü var. İnsanların temsilcileri var. Her insan temsilcisi insan değildir. Bireyler var, ben öyle düşünüyorum” ifadesini kullanmıştı.Belgede ayrıca Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun 13 Kasım 2014’te kullandığı şu sözlere yer verildi: “Bizim işimiz olacak, onların olmayacak. Bizim emekli maaşlarımız olacak, onların olmayacak. Biz emeklilerimize, çocuklarımıza özen göstereceğiz, onlar yapmayacak. Bizim çocuklar okullara kreşlere gidecek, onlarınki bodrumlarda oturacak. Bu savaşı ancak böyle kazanacağız.”Ayrıca Aleksandr Turçinov’un 24 Şubat 2022’de söylediği, “Rusları, bulduğu her yerde yok etmeye hazır olduğu” yönündeki sözleri anımsatılıyor. Turçinov, Rusları sadece Ukrayna’da değil, sınırları dışında, Rusya’da bile vurma çağrısında bulunmuştu. Belgede, birçok Ukrayna temsilcilerinin açıklamaları yer alıyor.
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Rusya, Zelenskiy’in ‘nefret söylemi’ örneklerini Birleşmiş Milletler'e sundu
18:04 24.06.2022 (güncellendi: 18:13 24.06.2022) Abone ol
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukraynalı politikacılarının ‘nefret söylemlerinden’ derledikleri materyalleri BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu’nda resmi belge olarak sunduklarını belirtti.
Polyanskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “21 Haziran’da BM Güvenlik Konseyi’ndeki konuşmamız sırasında söz verdiğimiz gibi, Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği, Ukraynalı politikacılar ve Ukrayna’nın tanınmış şahsiyetleri tarafından yapılan nefret söylemlerinden bazı örnekleri Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu’nda resmi belge olarak sundu” diye yazdı.
Paylaşıma ilgili belge de eklendi. Belgede, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in 29 Kasım 2021 tarihinde, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Servisi’nin yaptırımlarına maruz kalan kişiler hakkında söyledikleri sözleri yer alıyor. Bu belgeye göre, Zelenskiy, “Onlara insan mı diyorsunuz? Her türlü var. İnsanların temsilcileri var. Her insan temsilcisi insan değildir. Bireyler var, ben öyle düşünüyorum” ifadesini kullanmıştı.
Belgede ayrıca Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun 13 Kasım 2014’te kullandığı şu sözlere yer verildi: “Bizim işimiz olacak, onların olmayacak. Bizim emekli maaşlarımız olacak, onların olmayacak. Biz emeklilerimize, çocuklarımıza özen göstereceğiz, onlar yapmayacak. Bizim çocuklar okullara kreşlere gidecek, onlarınki bodrumlarda oturacak. Bu savaşı ancak böyle kazanacağız.”
Ayrıca Aleksandr Turçinov’un 24 Şubat 2022’de söylediği, “Rusları, bulduğu her yerde yok etmeye hazır olduğu” yönündeki sözleri anımsatılıyor. Turçinov, Rusları sadece Ukrayna’da değil, sınırları dışında, Rusya’da bile vurma çağrısında bulunmuştu. Belgede, birçok Ukrayna temsilcilerinin açıklamaları yer alıyor.