https://tr.sputniknews.com/20220624/rusyada-egitim-ucusu-yapan-il-76-ucagi-dustu-dort-kisi-oldu-1057882548.html
Rusya’da eğitim uçuşu yapan İl-76 uçağı düştü: Dört kişi öldü
Rusya’da eğitim uçuşu yapan İl-76 uçağı düştü: Dört kişi öldü
Rusya’nın Ryazan kentinde eğitim uçuşu gerçekleştiren askeri nakliye uçağı İl-76 düştü. Olay sonucunda dört kişi hayatını kaybetti, beş kişi hastaneye... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T14:35+0300
2022-06-24T14:35+0300
2022-06-24T14:36+0300
dünya
rusya
il-76
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1057882274_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_d530ddf52940c559f9ad95f15dd40907.jpg
Ryazan’da eğitim uçuşu gerçekleştiren İl-76 uçağı düştü. Olay konut binalarının yakınlarında gerçekleşti. Motordaki bir arıza nedeniyle uçağın pilotlarının iniş kararı verdiği aktarıldı. Uçak yerle teması sırasında parçalandı. Olay sonucunda dört kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Bölge Başkanı Pavel Malkov, pilotların en son ana kadar uçağı konutlardan uzaklaştırmaya çalıştığını ifade etti. Malkov Telegram’daki açıklamasında, “Uçak bir araziye iniş yaptı, bu da siviller arasında can kaybını ve başka yıkımları önledi” ifadelerini kullandı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1057882274_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_d26639294fc5f9e498b337165ebffd4d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, il-76, kaza
Rusya’da eğitim uçuşu yapan İl-76 uçağı düştü: Dört kişi öldü
14:35 24.06.2022 (güncellendi: 14:36 24.06.2022) Abone ol
Rusya’nın Ryazan kentinde eğitim uçuşu gerçekleştiren askeri nakliye uçağı İl-76 düştü. Olay sonucunda dört kişi hayatını kaybetti, beş kişi hastaneye kaldırıldı.
Ryazan’da eğitim uçuşu gerçekleştiren İl-76 uçağı düştü. Olay konut binalarının yakınlarında gerçekleşti. Motordaki bir arıza nedeniyle uçağın pilotlarının iniş kararı verdiği aktarıldı. Uçak yerle teması sırasında parçalandı. Olay sonucunda dört kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.
Bölge Başkanı Pavel Malkov, pilotların en son ana kadar uçağı konutlardan uzaklaştırmaya çalıştığını ifade etti. Malkov Telegram’daki açıklamasında, “Uçak bir araziye iniş yaptı, bu da siviller arasında can kaybını ve başka yıkımları önledi” ifadelerini kullandı.