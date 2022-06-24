https://tr.sputniknews.com/20220624/rusyada-egitim-ucusu-yapan-il-76-ucagi-dustu-dort-kisi-oldu-1057882548.html

Rusya’da eğitim uçuşu yapan İl-76 uçağı düştü: Dört kişi öldü

Rusya’da eğitim uçuşu yapan İl-76 uçağı düştü: Dört kişi öldü

Rusya’nın Ryazan kentinde eğitim uçuşu gerçekleştiren askeri nakliye uçağı İl-76 düştü. Olay sonucunda dört kişi hayatını kaybetti, beş kişi hastaneye... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T14:35+0300

2022-06-24T14:35+0300

2022-06-24T14:36+0300

dünya

rusya

il-76

kaza

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Ryazan’da eğitim uçuşu gerçekleştiren İl-76 uçağı düştü. Olay konut binalarının yakınlarında gerçekleşti. Motordaki bir arıza nedeniyle uçağın pilotlarının iniş kararı verdiği aktarıldı. Uçak yerle teması sırasında parçalandı. Olay sonucunda dört kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Bölge Başkanı Pavel Malkov, pilotların en son ana kadar uçağı konutlardan uzaklaştırmaya çalıştığını ifade etti. Malkov Telegram’daki açıklamasında, “Uçak bir araziye iniş yaptı, bu da siviller arasında can kaybını ve başka yıkımları önledi” ifadelerini kullandı.

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rusya, il-76, kaza