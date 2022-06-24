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Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelerden tarihi enflasyon rekorları: Hangi ülkede ne kadar?
Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelerden tarihi enflasyon rekorları: Hangi ülkede ne kadar?
Ukrayna operasyonunu gerekçe gösterilerek Rusya'ya uygulanan sert yaptırımlar, Avrupa'da enflasyon oranlarının rekor kırmasına yol açıyor. Tarihi zirveleri... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T19:43+0300
2022-06-24T19:43+0300
multimedya
infografik
enflasyon
batı
rusya
ekonomik yaptırım
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Batı dünyası ilk yaptırım paketini, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri’nin Rusya tarafından tanınması üzerine 22 Şubat’ta kabul etti. Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sonrası da uygulananmaya devam ederek her alana yayılan yaptırımlar, Avrupa'da enerji krizi yaşanmasına sebep oldu. Bu da tüm kıtayı ve daha sonrasında da küresel ekonomiyi etkileyen bir deprem yarattı.Batı’nın Ruslara yönelik kişisel, kültürel ve ekonomik yaptırım kararlarına yenileri eklenmeye devam ederken, bu bağlı olarak da enflasyon hızla yükselmeye devam ediyor. Son 30, 40 ve 50 yılın tarihi rekorlarını kırarak Batı dünyasının en kritik gündem maddesi haline gelen enflasyon, daha önce Rus tarafının tüm uyarılarına rağmen dikkate alınmamıştı.Konuyla ilgili en son 6 Haziran’da konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın uzun yıllardır ekonomi alanında devam eden hatalarının ve uyguladığı yaptırımların küresel enflasyon dalgasına, yoksulluğun artmasına ve gıda kıtlığına yol açtığını belirterek “Batılı ülkelerin ekonomi politikasındaki uzun yıllardır devam eden hataları ve gayrimeşru yaptırımları, küresel enflasyon dalgasına, alışılmış tedarik ve üretim zincirlerinin bozulmasına, yoksulluğun ve gıda kıtlığının keskin şekilde artmasına yol açtı” demişti.
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infografik, enflasyon, batı, rusya, ekonomik yaptırım, инфографика

Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelerden tarihi enflasyon rekorları: Hangi ülkede ne kadar?

19:43 24.06.2022
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- Sputnik Türkiye
Selin Uludağ
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Ukrayna operasyonunu gerekçe gösterilerek Rusya'ya uygulanan sert yaptırımlar, Avrupa'da enflasyon oranlarının rekor kırmasına yol açıyor. Tarihi zirveleri gören rakamlar, 2021’in değerleriyle birlikte Sputnik’in infografiğinde.
Batı dünyası ilk yaptırım paketini, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri’nin Rusya tarafından tanınması üzerine 22 Şubat’ta kabul etti. Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sonrası da uygulananmaya devam ederek her alana yayılan yaptırımlar, Avrupa'da enerji krizi yaşanmasına sebep oldu. Bu da tüm kıtayı ve daha sonrasında da küresel ekonomiyi etkileyen bir deprem yarattı.
Batı’nın Ruslara yönelik kişisel, kültürel ve ekonomik yaptırım kararlarına yenileri eklenmeye devam ederken, bu bağlı olarak da enflasyon hızla yükselmeye devam ediyor. Son 30, 40 ve 50 yılın tarihi rekorlarını kırarak Batı dünyasının en kritik gündem maddesi haline gelen enflasyon, daha önce Rus tarafının tüm uyarılarına rağmen dikkate alınmamıştı.
Konuyla ilgili en son 6 Haziran’da konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın uzun yıllardır ekonomi alanında devam eden hatalarının ve uyguladığı yaptırımların küresel enflasyon dalgasına, yoksulluğun artmasına ve gıda kıtlığına yol açtığını belirterek “Batılı ülkelerin ekonomi politikasındaki uzun yıllardır devam eden hataları ve gayrimeşru yaptırımları, küresel enflasyon dalgasına, alışılmış tedarik ve üretim zincirlerinin bozulmasına, yoksulluğun ve gıda kıtlığının keskin şekilde artmasına yol açtı” demişti.
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