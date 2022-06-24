https://tr.sputniknews.com/20220624/sahte-cagri-merkezi-ile-20-milyon-liralik-dolandiricilik-yapan-sebeke-cokertildi-1057877992.html

Sahte çağrı merkezi ile 20 milyon liralık dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

Sahte çağrı merkezi ile 20 milyon liralık dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

İstanbul merkezli 3 ilde sahte çağrı merkezi kurarak vatandaşları 20 milyon lira dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T13:20+0300

2022-06-24T13:20+0300

2022-06-24T13:20+0300

türkiye

dolandırıcılık

telefon dolandırıcılığı

türkiye

istanbul

çağrı merkezi

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Sahte çağrı merkezi ile 20 milyon liralık dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul, Bursa, Aydın ve Ankara'da şüphelilerin çağrı merkezi kurarak, dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.Şüphelilerin belli bir komisyon karşılığında anlaştıkları kişilerin banka hesaplarına havaleyle para gönderdikleri ve bu kişilere kripto para borsasında hesap açarak elde ettikleri paraları izlerini kaybettirmek için Bitcoinle transfer ettikleri belirlendi.İstanbul, Bursa, Aydın ve Ankara'daki çağrı merkezlerine dün yapılan eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.Dolandırıp tatil gittilerAramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 11 bin lira para, bir miktar uyuşturucu madde, soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Mağdurları 20 milyon lira dolandıran bazı şüphelilerin Kuşadası'nda tatil yaptıkları öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220615/8-ilde-dolandiricilik-cetesine-operasyon-67-milyon-tllik-vurgun-1057440348.html

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