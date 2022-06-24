https://tr.sputniknews.com/20220624/sahte-cagri-merkezi-ile-20-milyon-liralik-dolandiricilik-yapan-sebeke-cokertildi-1057877992.html
Sahte çağrı merkezi ile 20 milyon liralık dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi
Sahte çağrı merkezi ile 20 milyon liralık dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi
İstanbul merkezli 3 ilde sahte çağrı merkezi kurarak vatandaşları 20 milyon lira dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T13:20+0300
2022-06-24T13:20+0300
2022-06-24T13:20+0300
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dolandırıcılık
telefon dolandırıcılığı
türkiye
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çağrı merkezi
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Sahte çağrı merkezi ile 20 milyon liralık dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul, Bursa, Aydın ve Ankara'da şüphelilerin çağrı merkezi kurarak, dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.Şüphelilerin belli bir komisyon karşılığında anlaştıkları kişilerin banka hesaplarına havaleyle para gönderdikleri ve bu kişilere kripto para borsasında hesap açarak elde ettikleri paraları izlerini kaybettirmek için Bitcoinle transfer ettikleri belirlendi.İstanbul, Bursa, Aydın ve Ankara'daki çağrı merkezlerine dün yapılan eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.Dolandırıp tatil gittilerAramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 11 bin lira para, bir miktar uyuşturucu madde, soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Mağdurları 20 milyon lira dolandıran bazı şüphelilerin Kuşadası'nda tatil yaptıkları öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220615/8-ilde-dolandiricilik-cetesine-operasyon-67-milyon-tllik-vurgun-1057440348.html
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dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, türkiye, istanbul, çağrı merkezi
Sahte çağrı merkezi ile 20 milyon liralık dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi
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İstanbul merkezli 3 ilde sahte çağrı merkezi kurarak vatandaşları 20 milyon lira dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.
Sahte çağrı merkezi ile 20 milyon liralık dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul, Bursa, Aydın ve Ankara'da şüphelilerin çağrı merkezi kurarak, dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.
Şüphelilerin belli bir komisyon karşılığında anlaştıkları kişilerin banka hesaplarına havaleyle para gönderdikleri ve bu kişilere kripto para borsasında hesap açarak elde ettikleri paraları izlerini kaybettirmek için Bitcoinle transfer ettikleri belirlendi.
İstanbul, Bursa, Aydın ve Ankara'daki çağrı merkezlerine dün yapılan eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.
Dolandırıp tatil gittiler
Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 11 bin lira para, bir miktar uyuşturucu madde, soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Mağdurları 20 milyon lira dolandıran bazı şüphelilerin Kuşadası'nda tatil yaptıkları öğrenildi.