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Senegalli Khabane Lame, TikTok'ta dünyanın en çok takip edilen kullanıcısı oldu
Senegalli Khabane Lame, TikTok'ta dünyanın en çok takip edilen kullanıcısı oldu
22 yaşındaki Senegalli Khabane Lame, video paylaşım uygulaması TikTok'ta 143 milyon takipçiye ulaşarak platformun en çok takip edilen kişisi oldu. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T03:00+0300
2022-06-24T03:08+0300
yaşam
tiktok
senegal
kullanıcı
rekor
video
fenomen
sosyal medya fenomeni
khabane lame
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Senegal'de doğup ailesiyle İtalya'ya göç eden Khabane Lame, TikTok'un en çok takip edilen kullanıcısı olmayı başardı.Lame böylece, dünyanın en çok takip edilen TikTok içerik üreticisi 142.3 milyon takipçili Amerikalı Charli D'Amelio'nun bu unvanını da elinden aldı.Senegalli fenomenin bir hayranı, Lame'in son paylaşımının altına, "Kral TikTok'ta 1 numara" yorumunu yaptı.İtalya'nın Chivasso kentinde yaşayan Lame, TikTok hesabını, Mart 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle işsiz kaldığı dönemde açmıştı.'Sessiz komedyen' olarak da bilinen fabrika işçisi Lame, basit işlerin karmaşık yollarla yapımını gösteren TikTok videolarını tiye alan skeçler çekiyor.TikTok'ta 2.3 milyar beğenisi bulunan ve 'khaby.lame' ismiyle tanınan fenomen, videolarında sadece jest ve mimiklerini kullanıyor, hiç konuşmuyor.Tüm dünyada yoğun bir hayran kitlesine ulaşan Lame'le işbirliği yapmak için King Bach da dahil olmak üzere tanınmış YouTuber'lar ve İtalyan makarna üreticisi Barilla harekete geçti.Ünlüler ve diğer sosyal medya fenomenleri de onun yükselişinin farkında. Örneğin, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Lame'in son Instagram gönderilerinden birine yorum attı.Lame, Eylül 2021'de 100 milyon aboneyi geçen 2. TikTok kullanıcısı olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220519/pakistanli-tiktok-fenomeni-video-cekimi-icin-orman-yakti--1056506158.html
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tiktok, senegal, kullanıcı, rekor, video, fenomen, sosyal medya fenomeni, khabane lame

Senegalli Khabane Lame, TikTok'ta dünyanın en çok takip edilen kullanıcısı oldu

03:00 24.06.2022 (güncellendi: 03:08 24.06.2022)
© AFP 2022Khabane Lame
Khabane Lame - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022
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22 yaşındaki Senegalli Khabane Lame, video paylaşım uygulaması TikTok'ta 143 milyon takipçiye ulaşarak platformun en çok takip edilen kişisi oldu.
Senegal'de doğup ailesiyle İtalya'ya göç eden Khabane Lame, TikTok'un en çok takip edilen kullanıcısı olmayı başardı.
Lame böylece, dünyanın en çok takip edilen TikTok içerik üreticisi 142.3 milyon takipçili Amerikalı Charli D'Amelio'nun bu unvanını da elinden aldı.
Senegalli fenomenin bir hayranı, Lame'in son paylaşımının altına, "Kral TikTok'ta 1 numara" yorumunu yaptı.
İtalya'nın Chivasso kentinde yaşayan Lame, TikTok hesabını, Mart 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle işsiz kaldığı dönemde açmıştı.
'Sessiz komedyen' olarak da bilinen fabrika işçisi Lame, basit işlerin karmaşık yollarla yapımını gösteren TikTok videolarını tiye alan skeçler çekiyor.
TikTok'ta 2.3 milyar beğenisi bulunan ve 'khaby.lame' ismiyle tanınan fenomen, videolarında sadece jest ve mimiklerini kullanıyor, hiç konuşmuyor.
Tüm dünyada yoğun bir hayran kitlesine ulaşan Lame'le işbirliği yapmak için King Bach da dahil olmak üzere tanınmış YouTuber'lar ve İtalyan makarna üreticisi Barilla harekete geçti.
Ünlüler ve diğer sosyal medya fenomenleri de onun yükselişinin farkında. Örneğin, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Lame'in son Instagram gönderilerinden birine yorum attı.
Lame, Eylül 2021'de 100 milyon aboneyi geçen 2. TikTok kullanıcısı olmuştu.
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