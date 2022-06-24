https://tr.sputniknews.com/20220624/sharon-stone-9-kez-dusuk-yaptigini-acikladi-fiziksel-ya-da-duygusal-olarak-kucuk-bir-sey-degil-1057892023.html
Sharon Stone 9 kez düşük yaptığını açıkladı: Fiziksel ya da duygusal olarak küçük bir şey değil
Sharon Stone 9 kez düşük yaptığını açıkladı: Fiziksel ya da duygusal olarak küçük bir şey değil
'Temel İçgüdü' filmiyle hafızalara kazınan ünlü yıldız Sharon Stone, şimdiye dek 9 kez düşük yaptığını söyledi. Stone, kadınların 'böylesi derin bir kaybı... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T17:53+0300
2022-06-24T17:53+0300
2022-06-24T18:01+0300
yaşam
sharon stone
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Magazin dergisi People'ın Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşıma yorum yazan 64 yaşındaki oyuncu Sharon Stone, özel hayatıyla ilgili bir açıklama yaptı. Stone, Dancing With The Stars oyuncusu Peta Murgatroyd'un bebeğini kaybetmesiyle ilgili yapılan paylaşımın altına şu yorumu yaptı:Sharon çocuklarını düşük nedeniyle kaybetmesi sonrasında üç erkek çocuk evlat edindi. Ünlü oyuncunun çocukları Roan 22, Laird 16, Quinn ise 15 yaşında.Sharon daha önce, henüz beş buçuk aylık hamileyken bebeğini kaybettikten sonra '36 saatlik doğumu tek başına nasıl atlattığını' açıklamış ve şöyle konuşmuştu:Evde doğum sırasında bebeğini kaybeden bir annenin mücadelesini konu edinen Pieces of a Woman filmine ilişkin konuşan Sharon, filmdeki Martha karakterini canlandıran Vanessa Kirby'ye dair ise, "Vanessa Kirby'ye Pieces of Woman için çok minnettardım. Sanırım artık nihayet küresel kız kardeşliğimizde ulaştığımız nokta, kayıplarımız ve acılarımızı, tecavüz ve gaddarlık konularını, bize ve bedenlerimize olan her şeyi, aklımızın ve kalbimizin geçtiği zorlukları konuştuğumuz bir nokta. Artık sorgusuz sualsiz itaat etmiyoruz. Artık bize ait olmayan bir utancı taşımıyoruz, içimizi döküyoruz" demişti.
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Sharon Stone 9 kez düşük yaptığını açıkladı: Fiziksel ya da duygusal olarak küçük bir şey değil
17:53 24.06.2022 (güncellendi: 18:01 24.06.2022) Abone ol
'Temel İçgüdü' filmiyle hafızalara kazınan ünlü yıldız Sharon Stone, şimdiye dek 9 kez düşük yaptığını söyledi. Stone, kadınların 'böylesi derin bir kaybı tartışacak alana' sahip olmamasından yakındı.
Magazin dergisi People'ın Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşıma yorum yazan 64 yaşındaki oyuncu Sharon Stone, özel hayatıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Stone, Dancing With The Stars oyuncusu Peta Murgatroyd'un bebeğini kaybetmesiyle ilgili yapılan paylaşımın altına şu yorumu yaptı:
"Biz kadınlar olarak, böylesi derin bir kaybı konuşabileceğimiz bir alana sahip değiliz. Düşük nedeniyle 9 çocuğumu kaybettim. Bu, fiziksel veya duygusal olarak küçük bir şey değil. Fakat buna rağmen, ihtiyaç duyduğumuz şefkat, empati ve şifa yerine bize bunun tek başına ve bir tür başarısızlık duygusuyla gizlice katlanılması gereken bir şey olduğu hissettiriliyor. Erkek ideolojisinin korumasına bırakılan kadın sağlığı ve zindeliği, en iyi ihtimalle gevşek, gerçekte cahil, gayret açısından ise şiddetli bir şekilde baskıcı hale geldi."
Sharon çocuklarını düşük nedeniyle kaybetmesi sonrasında üç erkek çocuk evlat edindi. Ünlü oyuncunun çocukları Roan 22, Laird 16, Quinn ise 15 yaşında.
Sharon daha önce, henüz beş buçuk aylık hamileyken bebeğini kaybettikten sonra '36 saatlik doğumu tek başına nasıl atlattığını' açıklamış ve şöyle konuşmuştu:
"'Son bebeğimi kaybettiğimde hastaneye gittim ve kendi başıma 36 saat doğum yaptım, tabii ki sonucunda hiçbir şey doğurmadım. İki gün önce hastanede benimle birlikte olan ve bebeğimi çıkaran hemşireler, daha sonra izin günlerinde gelip benimle oturdu. Gerçekten çok güçlü bir kardeşlik ve anlayış duygusu hissettim. Çünkü onlar olmasaydı yalnız kalırdım. Ve bu zaten çok yalnız bir duygu."
Evde doğum sırasında bebeğini kaybeden bir annenin mücadelesini konu edinen Pieces of a Woman filmine ilişkin konuşan Sharon, filmdeki Martha karakterini canlandıran Vanessa Kirby'ye dair ise, "Vanessa Kirby'ye Pieces of Woman için çok minnettardım. Sanırım artık nihayet küresel kız kardeşliğimizde ulaştığımız nokta, kayıplarımız ve acılarımızı, tecavüz ve gaddarlık konularını, bize ve bedenlerimize olan her şeyi, aklımızın ve kalbimizin geçtiği zorlukları konuştuğumuz bir nokta. Artık sorgusuz sualsiz itaat etmiyoruz. Artık bize ait olmayan bir utancı taşımıyoruz, içimizi döküyoruz" demişti.