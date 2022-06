https://tr.sputniknews.com/20220624/sharon-stone-9-kez-dusuk-yaptigini-acikladi-fiziksel-ya-da-duygusal-olarak-kucuk-bir-sey-degil-1057892023.html

Sharon Stone 9 kez düşük yaptığını açıkladı: Fiziksel ya da duygusal olarak küçük bir şey değil

Sharon Stone 9 kez düşük yaptığını açıkladı: Fiziksel ya da duygusal olarak küçük bir şey değil

'Temel İçgüdü' filmiyle hafızalara kazınan ünlü yıldız Sharon Stone, şimdiye dek 9 kez düşük yaptığını söyledi. Stone, kadınların 'böylesi derin bir kaybı...

Magazin dergisi People'ın Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşıma yorum yazan 64 yaşındaki oyuncu Sharon Stone, özel hayatıyla ilgili bir açıklama yaptı. Stone, Dancing With The Stars oyuncusu Peta Murgatroyd'un bebeğini kaybetmesiyle ilgili yapılan paylaşımın altına şu yorumu yaptı:Sharon çocuklarını düşük nedeniyle kaybetmesi sonrasında üç erkek çocuk evlat edindi. Ünlü oyuncunun çocukları Roan 22, Laird 16, Quinn ise 15 yaşında.Sharon daha önce, henüz beş buçuk aylık hamileyken bebeğini kaybettikten sonra '36 saatlik doğumu tek başına nasıl atlattığını' açıklamış ve şöyle konuşmuştu:Evde doğum sırasında bebeğini kaybeden bir annenin mücadelesini konu edinen Pieces of a Woman filmine ilişkin konuşan Sharon, filmdeki Martha karakterini canlandıran Vanessa Kirby'ye dair ise, "Vanessa Kirby'ye Pieces of Woman için çok minnettardım. Sanırım artık nihayet küresel kız kardeşliğimizde ulaştığımız nokta, kayıplarımız ve acılarımızı, tecavüz ve gaddarlık konularını, bize ve bedenlerimize olan her şeyi, aklımızın ve kalbimizin geçtiği zorlukları konuştuğumuz bir nokta. Artık sorgusuz sualsiz itaat etmiyoruz. Artık bize ait olmayan bir utancı taşımıyoruz, içimizi döküyoruz" demişti.

