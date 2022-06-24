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https://tr.sputniknews.com/20220624/sislide-rehine-operasyonu-genc-kadin-teknik-servis-elemaninin-ihbariyla-kurtarildi-1057865905.html
Şişli'de rehine operasyonu: Genç kadın teknik servis elemanının ihbarıyla kurtarıldı
Şişli'de rehine operasyonu: Genç kadın teknik servis elemanının ihbarıyla kurtarıldı
Şişli'de yabancı uyruklu bir genç kız, yabancı uyruklu iki şahıs tarafından evde rehin alındı. Pencereye yaklaşan genç kızın el ve kol hareketiyle çağırdığı... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T08:53+0300
2022-06-24T08:53+0300
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şişli
rehin
rehin alma
operasyon
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Olay, saat 17.00 sıralarında Şişli Fulya Pehlivan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü bir binaya tamirata gelen teknik servis elemanı Arda Ahmet G., pencereye yaklaşan bir kadının kendisine el ve kol hareketleri yaparak yanına çağırdığını fark etti. Genç kadın yanına gelen Arda Ahmet G.'ye, “Beni rehin aldılar, kapıları kilitlediler” dedi. Bunun üzerine genç adam, polis ekiplerine ihbarda bulundu.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, içeriden sesler geldiğini duyunca kapıyı açmalarını istedi, ancak dönüş yapan olmadı. Kadının içeride rehin alındığını anlayan polis ekiplerinin bilgi vermesi üzerine olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler eve operasyon düzenledi.Operasyon sonucunda 21 yaşındaki yabancı uyruklu genç kadın kurtarılırken, Fas uyruklu E.A. ve Suriye uyruklu Yusuf T. (42) uyruklu iki şahıs gözaltına alındı. Şahıslar emniyete götürülürken, polis ekipleri ise evde bir süre inceleme yaptı.Olayı fark edip polise ihbarda bulunan Arda Ahmet G., "Biz burada çalışıyoruz. Kız camdan seslendi ve sessiz bir şekilde bize el ve kol yaptı. Biz de yardımcı amaçlı yanına gittik ve bize 'beni öldürecekler, rehin aldılar ve kapıları kilitlediler' dedi. Öyle deyince bizde polisi aradık ve hemen geldiler, gereğini yaptılar. İlk etapta bir ekip geldi, kapıyı açtırmaya çalıştılar ancak içeridekiler kapıyı açmayınca daha fazla ekip geldi. Sonra özel harekat polisi geldi ve kapıyı kırdılar, kızı çıkarttılar. İçerisinde iki tane yabancı uyruklu şahıs ve bir kız çıktı. Kızı kaçırmışlar, taciz etmişler ve rehin almışlar” dedi.
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şişli, rehin, rehin alma, operasyon

Şişli'de rehine operasyonu: Genç kadın teknik servis elemanının ihbarıyla kurtarıldı

08:53 24.06.2022
© DHAŞişli'de rehine operasyonu: Genç kadın teknik servis elemanının ihbarıyla kurtarıldı
Şişli'de rehine operasyonu: Genç kadın teknik servis elemanının ihbarıyla kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© DHA
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Şişli'de yabancı uyruklu bir genç kız, yabancı uyruklu iki şahıs tarafından evde rehin alındı. Pencereye yaklaşan genç kızın el ve kol hareketiyle çağırdığı teknik servis elemanına, “Beni rehin aldılar, kurtarın” demesi üzerine olay yerine gelen polis operasyon düzenledi. Eve giren polis genç kızı kurtararak, iki şahsı da yakaladı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Şişli Fulya Pehlivan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü bir binaya tamirata gelen teknik servis elemanı Arda Ahmet G., pencereye yaklaşan bir kadının kendisine el ve kol hareketleri yaparak yanına çağırdığını fark etti.
Genç kadın yanına gelen Arda Ahmet G.'ye, “Beni rehin aldılar, kapıları kilitlediler” dedi. Bunun üzerine genç adam, polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, içeriden sesler geldiğini duyunca kapıyı açmalarını istedi, ancak dönüş yapan olmadı. Kadının içeride rehin alındığını anlayan polis ekiplerinin bilgi vermesi üzerine olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler eve operasyon düzenledi.
Operasyon sonucunda 21 yaşındaki yabancı uyruklu genç kadın kurtarılırken, Fas uyruklu E.A. ve Suriye uyruklu Yusuf T. (42) uyruklu iki şahıs gözaltına alındı. Şahıslar emniyete götürülürken, polis ekipleri ise evde bir süre inceleme yaptı.
Olayı fark edip polise ihbarda bulunan Arda Ahmet G., "Biz burada çalışıyoruz. Kız camdan seslendi ve sessiz bir şekilde bize el ve kol yaptı. Biz de yardımcı amaçlı yanına gittik ve bize 'beni öldürecekler, rehin aldılar ve kapıları kilitlediler' dedi. Öyle deyince bizde polisi aradık ve hemen geldiler, gereğini yaptılar. İlk etapta bir ekip geldi, kapıyı açtırmaya çalıştılar ancak içeridekiler kapıyı açmayınca daha fazla ekip geldi. Sonra özel harekat polisi geldi ve kapıyı kırdılar, kızı çıkarttılar. İçerisinde iki tane yabancı uyruklu şahıs ve bir kız çıktı. Kızı kaçırmışlar, taciz etmişler ve rehin almışlar” dedi.
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