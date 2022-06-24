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Sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde 2 kişi arasında sokak ortasında çatışma çıktı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T04:21+0300
2022-06-24T04:22+0300
türkiye
silahlı saldırı
silahlı kavga
zonguldak
çaycuma
ölü
yaralı
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Edinilen bilgiye göre olay, saat 01.10 sıralarında Perşembe beldesinde meydana geldi. Sokak üzerinde nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. C.Y. silahı çıkarıp Serkan Albayoğlu’nu ve yanında bulunan A.O.'yu silahla vurdu. Serkan Albayoğlu alnından yediği kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken yaralı olan A.O. olay yerine gelen ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.C.Y. ise olaydan sonra ekiplere teslim oldu. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı. Hayatını kaybeden Albayoğlu'nun cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220623/izmirde-silahli-kavga-1-olu-1-yarali--1057801075.html
türkiye
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silahlı saldırı, silahlı kavga, zonguldak, çaycuma, ölü, yaralı

Sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

04:21 24.06.2022 (güncellendi: 04:22 24.06.2022)
© İHAZonguldak’ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde 2 kişi arasında sokak ortasında çatışma çıktı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde 2 kişi arasında sokak ortasında çatışma çıktı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© İHA
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde 2 kişi arasında sokak ortasında çatışma çıktı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 01.10 sıralarında Perşembe beldesinde meydana geldi. Sokak üzerinde nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple iki kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. C.Y. silahı çıkarıp Serkan Albayoğlu’nu ve yanında bulunan A.O.'yu silahla vurdu.
Serkan Albayoğlu alnından yediği kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken yaralı olan A.O. olay yerine gelen ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
C.Y. ise olaydan sonra ekiplere teslim oldu. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı.
Hayatını kaybeden Albayoğlu'nun cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
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