https://tr.sputniknews.com/20220624/tarim-ve-orman-bakani-kirisci-marmaristeki-yanginda-4-bin-500-hektarlik-alanin-zarar-gordu-1057905902.html

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Marmaris'teki yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördü

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Marmaris'teki yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördü

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade ederek, "72 saat dolmadan bu çalışma... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T22:19+0300

2022-06-24T22:19+0300

2022-06-24T22:26+0300

türkiye

vahit kirişci

marmaris

orman

orman yangını

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde yangınla ilgili son durumu gazetecilerle paylaştı.Bakan Kirişci, yaptığı açıklamada, yangın bölgesiyle ilgili iki inceleme olduğunu ve kendilerini kaygılandıracak olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtti.Bu geceyi de geçirdikten sonra son noktayı sabah saatlerinde açıklamayı planladıklarını ifade eden Kirişci, "Söyleyebileceğimiz olumsuz manada hiçbir şeyimiz yok. Bu olumlu seyrin devam etmesini diliyorum" dedi.Yangında ne kadarlık bir alanın zarar gördüğü yönündeki soruya ise Kirişci, henüz tam olarak belirlenmediğini kaydetti. Kirişci, şunları söyledi:Bakan Kirişci, Muğla'da geçen yıl yanan alanlarla ilgili de 28 bin 500 hektarlık gençleştirme, 510 hektarlık fidan dikimi yöntemiyle alanların yeniden ormana kazandırılması çalışmaları yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini kaydetti.'Ekiplerimiz çok güçlü'AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, bölgede coğrafya olarak Türkiye'nin söndürülmesi en zor yangınların oluştuğunu söyledi.Haberi duyunca "Bu yangını söndürmek çok zor" dediğini ifade eden Aydın, şu değerlendirmede bulundu:Gece uçan helikopterlerin dünyada kullanılmadığını anlatan Aydın, "Son yıllarda bazı ülkelerde deneniyor. Geçen yıl biz de denedik. Bu sene de devam edeceğiz. Yer ekiplerimiz de çok güçlü. Siyasete alet etmeden bu işleri yapmamız lazım" diye konuştu.Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise düne geceye göre yangının bugün 1 metre bile ilerlemediğini ifade etti.Ekiplerin sahada soğutma çalışması yaptığını aktaran Karacabey, aksilik olmadığı takdirde sabahleyin daha iyi bir sonucu ifade edebileceklerini kaydetti.Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Muğla Valisi Orhan Tavlı da katıldı.

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vahit kirişci, marmaris, orman, orman yangını