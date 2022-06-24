https://tr.sputniknews.com/20220624/tff-baskani-buyukeksi-hakem-atamalarinda-yapay-zeka-kullanmak-istiyoruz-1057879221.html

TFF Başkanı Büyükekşi: Hakem atamalarında yapay zeka kullanmak istiyoruz

TFF Başkanı Büyükekşi: Hakem atamalarında yapay zeka kullanmak istiyoruz

TFF Başkanı Büyükekşi, gözlemci notlarına dayanan hakem notlarının hazırlanmasında ve hakem atamalarında yapay zeka kullanmak istediklerini açıkladı. 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T13:40+0300

2022-06-24T13:40+0300

2022-06-24T13:45+0300

türkiye futbol federasyonu (tff)

spor

mehmet büyükekşi

yapay zeka

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, D Smart’ta Emre Bol’un moderatörlüğünü yaptığı "Bol’ca Futbol Özel" yayınında açıklamalarda bulundu.Hakemler konusunda yapılacak değişiklikler ve yenilik planlarından bahseden Büyükekşi, “Başta MHK olmak üzere kurulları tekrar oluşturacağız. En büyük sorunun hakem atamaları ve hakem hataları gibi gözüküyor. Türkiye’de futbolun marka değeri dibe vurmuş durumda. Bu marka değerini artırmamız gerekiyor. Rahmetli Hasan Doğan döneminde sağlanan güven ortamını tekrar sağlamak istiyoruz. Hakemlerin itibarını yukarı çekip onlara olan güveni artırmak istiyoruz. İnsanın yapacağı kısımları en aza indirmek istiyoruz. Bunun için de her alanda kriterler getirmek istiyoruz. TFF’nin kurumsallığını üst seviyeye çekmek istiyoruz" diye konuştu.Gözlemcileri stada göndermeden maç izletip rapor yazılmasını sağlamak istediklerini söyleyen Büyükekşi, "Bu raporu da yapay zeka kullanarak elde edilen verilerle birleştirip ona göre hakem notu oluşturmak istiyoruz. Hakem atamalarında da yapay zeka kullanmak istiyoruz. Hakemler için özel bir eğitim merkezi oluşturmayı planlıyoruz. ‘VAR’ hakemleri ile sahadaki hakemleri ayırmayı planlıyoruz. Hakemlerin maç sayısını daha eşit dağıtmak istiyoruz. Amacımız hakemlerin değil, futbolun konuşulduğu ortamı oluşturmak" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220624/tffde-yonetim-kurulunun-gorev-dagilimi-belli-oldu-1057859156.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi, yapay zeka