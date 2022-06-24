https://tr.sputniknews.com/20220624/tff-baskani-buyukeksi-hakem-atamalarinda-yapay-zeka-kullanmak-istiyoruz-1057879221.html
TFF Başkanı Büyükekşi: Hakem atamalarında yapay zeka kullanmak istiyoruz
TFF Başkanı Büyükekşi: Hakem atamalarında yapay zeka kullanmak istiyoruz
TFF Başkanı Büyükekşi, gözlemci notlarına dayanan hakem notlarının hazırlanmasında ve hakem atamalarında yapay zeka kullanmak istediklerini açıkladı. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T13:40+0300
2022-06-24T13:40+0300
2022-06-24T13:45+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
mehmet büyükekşi
yapay zeka
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, D Smart’ta Emre Bol’un moderatörlüğünü yaptığı "Bol’ca Futbol Özel" yayınında açıklamalarda bulundu.Hakemler konusunda yapılacak değişiklikler ve yenilik planlarından bahseden Büyükekşi, “Başta MHK olmak üzere kurulları tekrar oluşturacağız. En büyük sorunun hakem atamaları ve hakem hataları gibi gözüküyor. Türkiye’de futbolun marka değeri dibe vurmuş durumda. Bu marka değerini artırmamız gerekiyor. Rahmetli Hasan Doğan döneminde sağlanan güven ortamını tekrar sağlamak istiyoruz. Hakemlerin itibarını yukarı çekip onlara olan güveni artırmak istiyoruz. İnsanın yapacağı kısımları en aza indirmek istiyoruz. Bunun için de her alanda kriterler getirmek istiyoruz. TFF’nin kurumsallığını üst seviyeye çekmek istiyoruz" diye konuştu.Gözlemcileri stada göndermeden maç izletip rapor yazılmasını sağlamak istediklerini söyleyen Büyükekşi, "Bu raporu da yapay zeka kullanarak elde edilen verilerle birleştirip ona göre hakem notu oluşturmak istiyoruz. Hakem atamalarında da yapay zeka kullanmak istiyoruz. Hakemler için özel bir eğitim merkezi oluşturmayı planlıyoruz. ‘VAR’ hakemleri ile sahadaki hakemleri ayırmayı planlıyoruz. Hakemlerin maç sayısını daha eşit dağıtmak istiyoruz. Amacımız hakemlerin değil, futbolun konuşulduğu ortamı oluşturmak" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220624/tffde-yonetim-kurulunun-gorev-dagilimi-belli-oldu-1057859156.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi, yapay zeka
TFF Başkanı Büyükekşi: Hakem atamalarında yapay zeka kullanmak istiyoruz
13:40 24.06.2022 (güncellendi: 13:45 24.06.2022) Abone ol
TFF Başkanı Büyükekşi, gözlemci notlarına dayanan hakem notlarının hazırlanmasında ve hakem atamalarında yapay zeka kullanmak istediklerini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, D Smart’ta Emre Bol’un moderatörlüğünü yaptığı "Bol’ca Futbol Özel" yayınında açıklamalarda bulundu.
Hakemler konusunda yapılacak değişiklikler ve yenilik planlarından bahseden Büyükekşi, “Başta MHK olmak üzere kurulları tekrar oluşturacağız. En büyük sorunun hakem atamaları ve hakem hataları gibi gözüküyor. Türkiye’de futbolun marka değeri dibe vurmuş durumda. Bu marka değerini artırmamız gerekiyor. Rahmetli Hasan Doğan döneminde sağlanan güven ortamını tekrar sağlamak istiyoruz. Hakemlerin itibarını yukarı çekip onlara olan güveni artırmak istiyoruz. İnsanın yapacağı kısımları en aza indirmek istiyoruz. Bunun için de her alanda kriterler getirmek istiyoruz. TFF’nin kurumsallığını üst seviyeye çekmek istiyoruz" diye konuştu.
Gözlemcileri stada göndermeden maç izletip rapor yazılmasını sağlamak istediklerini söyleyen Büyükekşi, "Bu raporu da yapay zeka kullanarak elde edilen verilerle birleştirip ona göre hakem notu oluşturmak istiyoruz. Hakem atamalarında da yapay zeka kullanmak istiyoruz. Hakemler için özel bir eğitim merkezi oluşturmayı planlıyoruz. ‘VAR’ hakemleri ile sahadaki hakemleri ayırmayı planlıyoruz. Hakemlerin maç sayısını daha eşit dağıtmak istiyoruz. Amacımız hakemlerin değil, futbolun konuşulduğu ortamı oluşturmak" ifadelerini kullandı.