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TFF'de yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu
TFF'de yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T00:57+0300
2022-06-24T00:57+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
görev
liste
yönetim
mehmet büyükekşi
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Mehmet Büyükekşi başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda görev dağılımı oluşturuldu.Belirlenen görev dağılımı listesi şu şekilde: İbrahim Burkay: 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiMurat Aksu: 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiYusuf Günay: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşlerinden, Engelli Federasyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiNüket Küçükel Ezberci: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiYalçın Orhan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiAlkın Kalkavan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiMüslüm Özmen: İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiAli Düşmez: İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiErman Kalkandelen: Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiHamit Altıntop: Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesiİdil Karademirlidağ Suher: Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiRamazan Üçdan: Bilgi İşlem, Yazılım, Tesisler ve Yatırımlar, Futbol Turizmi Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiTalat Papatya: 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiVolkan Can: 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
https://tr.sputniknews.com/20220623/tff-digiturk-ile-2-yillik-uzatma-sozlesmesi-yapilmasina-karar-verildi-1057855194.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), görev, liste, yönetim, mehmet büyükekşi

TFF'de yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu

00:57 24.06.2022
© AATürkiye Futbol Federasyonu, bina
Türkiye Futbol Federasyonu, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Mehmet Büyükekşi başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda görev dağılımı oluşturuldu.
Belirlenen görev dağılımı listesi şu şekilde:
İbrahim Burkay: 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Aksu: 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Yusuf Günay: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşlerinden, Engelli Federasyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Nüket Küçükel Ezberci: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Yalçın Orhan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Alkın Kalkavan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Müslüm Özmen: İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Düşmez: İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Erman Kalkandelen: Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Hamit Altıntop: Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
İdil Karademirlidağ Suher: Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Ramazan Üçdan: Bilgi İşlem, Yazılım, Tesisler ve Yatırımlar, Futbol Turizmi Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Talat Papatya: 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Volkan Can: 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
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