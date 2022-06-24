https://tr.sputniknews.com/20220624/tffde-yonetim-kurulunun-gorev-dagilimi-belli-oldu-1057859156.html

TFF'de yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu

TFF'de yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı. 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T00:57+0300

2022-06-24T00:57+0300

2022-06-24T00:57+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

görev

liste

yönetim

mehmet büyükekşi

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Mehmet Büyükekşi başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda görev dağılımı oluşturuldu.Belirlenen görev dağılımı listesi şu şekilde: İbrahim Burkay: 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiMurat Aksu: 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiYusuf Günay: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşlerinden, Engelli Federasyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiNüket Küçükel Ezberci: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiYalçın Orhan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiAlkın Kalkavan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiMüslüm Özmen: İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiAli Düşmez: İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiErman Kalkandelen: Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiHamit Altıntop: Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesiİdil Karademirlidağ Suher: Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiRamazan Üçdan: Bilgi İşlem, Yazılım, Tesisler ve Yatırımlar, Futbol Turizmi Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiTalat Papatya: 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiVolkan Can: 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

https://tr.sputniknews.com/20220623/tff-digiturk-ile-2-yillik-uzatma-sozlesmesi-yapilmasina-karar-verildi-1057855194.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), görev, liste, yönetim, mehmet büyükekşi