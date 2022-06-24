Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220624/tiktok-album-cikariyor-1057867865.html
TikTok albüm çıkarıyor
TikTok albüm çıkarıyor
Video paylaşım platformu TikTok bu zamana kadar platformdaki videolarda viral olan şarkılarının bir bölümünü bir albümde birleştirdi. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T10:31+0300
2022-06-24T10:31+0300
yaşam
tiktok
albüm
video
şarkı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/1044008644_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_8733f794469623282e80c1e61fcf824c.jpg
Platformdan bugün yapılan açıklamaya göre müzik şirketi Warner Classics ile işbirliği yapan TikTok bu yaz hem dijital müzik dinleme platformlarında hem de raflarda yerini alacak 18 şarkılık fiziki albüm ve plakla geleneksel müzik sektörüne adım atmış olacak. Alice Merton'ın 1.3 milyon videoda kullanılan 'No Roots' ve Danilo Stankovic'in 3.4 milyon kullanıcı tarafından tercih edilen 'Pieces' parçası albümdeki şarkılardan birkaçı. Şarkılar, Almanya'nın Babelsberg Film Orkestrası tarafından hazırlanmış yeni halleriyle dinleyiciyle buluşacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/1044008644_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_e62cc69a21346ad769ad24869fc5eaf6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tiktok, albüm, video, şarkı

TikTok albüm çıkarıyor

10:31 24.06.2022
© AFP 2022 / VALERIE MACONTikTok
TikTok - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / VALERIE MACON
Abone olTelegram
Video paylaşım platformu TikTok bu zamana kadar platformdaki videolarda viral olan şarkılarının bir bölümünü bir albümde birleştirdi.
Platformdan bugün yapılan açıklamaya göre müzik şirketi Warner Classics ile işbirliği yapan TikTok bu yaz hem dijital müzik dinleme platformlarında hem de raflarda yerini alacak 18 şarkılık fiziki albüm ve plakla geleneksel müzik sektörüne adım atmış olacak.
Alice Merton'ın 1.3 milyon videoda kullanılan 'No Roots' ve Danilo Stankovic'in 3.4 milyon kullanıcı tarafından tercih edilen 'Pieces' parçası albümdeki şarkılardan birkaçı.
Şarkılar, Almanya'nın Babelsberg Film Orkestrası tarafından hazırlanmış yeni halleriyle dinleyiciyle buluşacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала