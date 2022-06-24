https://tr.sputniknews.com/20220624/tiktok-album-cikariyor-1057867865.html
TikTok albüm çıkarıyor
TikTok albüm çıkarıyor
Video paylaşım platformu TikTok bu zamana kadar platformdaki videolarda viral olan şarkılarının bir bölümünü bir albümde birleştirdi. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T10:31+0300
2022-06-24T10:31+0300
2022-06-24T10:31+0300
yaşam
tiktok
albüm
video
şarkı
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Platformdan bugün yapılan açıklamaya göre müzik şirketi Warner Classics ile işbirliği yapan TikTok bu yaz hem dijital müzik dinleme platformlarında hem de raflarda yerini alacak 18 şarkılık fiziki albüm ve plakla geleneksel müzik sektörüne adım atmış olacak. Alice Merton'ın 1.3 milyon videoda kullanılan 'No Roots' ve Danilo Stankovic'in 3.4 milyon kullanıcı tarafından tercih edilen 'Pieces' parçası albümdeki şarkılardan birkaçı. Şarkılar, Almanya'nın Babelsberg Film Orkestrası tarafından hazırlanmış yeni halleriyle dinleyiciyle buluşacak.
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tiktok, albüm, video, şarkı
TikTok albüm çıkarıyor
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Video paylaşım platformu TikTok bu zamana kadar platformdaki videolarda viral olan şarkılarının bir bölümünü bir albümde birleştirdi.
Platformdan bugün yapılan açıklamaya göre müzik şirketi Warner Classics ile işbirliği yapan TikTok bu yaz hem dijital müzik dinleme platformlarında hem de raflarda yerini alacak 18 şarkılık fiziki albüm ve plakla geleneksel müzik sektörüne adım atmış olacak.
Alice Merton'ın 1.3 milyon videoda kullanılan 'No Roots' ve Danilo Stankovic'in 3.4 milyon kullanıcı tarafından tercih edilen 'Pieces' parçası albümdeki şarkılardan birkaçı.
Şarkılar, Almanya'nın Babelsberg Film Orkestrası tarafından hazırlanmış yeni halleriyle dinleyiciyle buluşacak.