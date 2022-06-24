https://tr.sputniknews.com/20220624/tiktok-album-cikariyor-1057867865.html

TikTok albüm çıkarıyor

TikTok albüm çıkarıyor

Video paylaşım platformu TikTok bu zamana kadar platformdaki videolarda viral olan şarkılarının bir bölümünü bir albümde birleştirdi. 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T10:31+0300

2022-06-24T10:31+0300

2022-06-24T10:31+0300

yaşam

tiktok

albüm

video

şarkı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/1044008644_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_8733f794469623282e80c1e61fcf824c.jpg

Platformdan bugün yapılan açıklamaya göre müzik şirketi Warner Classics ile işbirliği yapan TikTok bu yaz hem dijital müzik dinleme platformlarında hem de raflarda yerini alacak 18 şarkılık fiziki albüm ve plakla geleneksel müzik sektörüne adım atmış olacak. Alice Merton'ın 1.3 milyon videoda kullanılan 'No Roots' ve Danilo Stankovic'in 3.4 milyon kullanıcı tarafından tercih edilen 'Pieces' parçası albümdeki şarkılardan birkaçı. Şarkılar, Almanya'nın Babelsberg Film Orkestrası tarafından hazırlanmış yeni halleriyle dinleyiciyle buluşacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tiktok, albüm, video, şarkı