https://tr.sputniknews.com/20220624/trafikte-kizdiklari-kisiyi-once-dovduler-sonra-da-arabasini-ters-cevirip-devirdiler-1057876736.html

Trafikte kızdıkları kişiyi önce dövdüler, sonra da arabasını ters çevirip devirdiler

Trafikte kızdıkları kişiyi önce dövdüler, sonra da arabasını ters çevirip devirdiler

Ankara'da sokaktan geçen otomobilin önünü kesen mahalleli sürücüyü dövdükten sonra aracını el birliği ile devirdi. Sürücü ile kalabalık arasında çıkan kavgada... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T13:14+0300

2022-06-24T13:14+0300

2022-06-24T13:30+0300

yaşam

ankara

araba

kavga

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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir otomobil sürücüsü ile mahalleli arasında kavga çıktı.Olay, Demirlibahçe Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre mahalle sakinleri, otomobil sürücüsü Kadir D'yi, daha önce üzerilerine otomobil sürdüğü gerekçesiyle durdurdu.Sürücü Kadir D'yi otomobilden indirdikten sonra döven ekip, daha sonra otomobilini devirdi.Olay yerinden uzaklaşan Kadir D. eve gidip ekmek bıçağını alarak mahalleliye saldırdı.İhbar üzerine polis ekipleri geldi.Ekipler, mahalleliyi sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırdı.Kadir D’yi, babası Ahmet D’yi ve olaya karışan Mehmet Ç. ile Yaşar Ç'yi gözaltına alındı.Devrilen otomobil ise trafik ekipleri tarafından çekilerek Kadir D’ye cezai işlem uygulandı.'En sonunda dayanamadık'Mahalle sakinlerinden Hasan Çanakkaleli, “Arabayla mahalle aralarında geziyor. Kalabalık bir mahalle burası. İnsanlar diyor ki, yapma etme. Ama söz dinlemiyor. Bütün milletin gırtlağına geldi. Mahalle halkı en sonunda dayanamayıp çocuğu aracın içinden aldı. Halk arabayı devirdi” dedi.

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ankara, araba, kavga