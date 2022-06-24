https://tr.sputniknews.com/20220624/trafikte-kizdiklari-kisiyi-once-dovduler-sonra-da-arabasini-ters-cevirip-devirdiler-1057876736.html
Trafikte kızdıkları kişiyi önce dövdüler, sonra da arabasını ters çevirip devirdiler
Trafikte kızdıkları kişiyi önce dövdüler, sonra da arabasını ters çevirip devirdiler
Ankara'da sokaktan geçen otomobilin önünü kesen mahalleli sürücüyü dövdükten sonra aracını el birliği ile devirdi. Sürücü ile kalabalık arasında çıkan kavgada... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T13:14+0300
2022-06-24T13:14+0300
2022-06-24T13:30+0300
yaşam
ankara
araba
kavga
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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir otomobil sürücüsü ile mahalleli arasında kavga çıktı.Olay, Demirlibahçe Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre mahalle sakinleri, otomobil sürücüsü Kadir D'yi, daha önce üzerilerine otomobil sürdüğü gerekçesiyle durdurdu.Sürücü Kadir D'yi otomobilden indirdikten sonra döven ekip, daha sonra otomobilini devirdi.Olay yerinden uzaklaşan Kadir D. eve gidip ekmek bıçağını alarak mahalleliye saldırdı.İhbar üzerine polis ekipleri geldi.Ekipler, mahalleliyi sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırdı.Kadir D’yi, babası Ahmet D’yi ve olaya karışan Mehmet Ç. ile Yaşar Ç'yi gözaltına alındı.Devrilen otomobil ise trafik ekipleri tarafından çekilerek Kadir D’ye cezai işlem uygulandı.'En sonunda dayanamadık'Mahalle sakinlerinden Hasan Çanakkaleli, “Arabayla mahalle aralarında geziyor. Kalabalık bir mahalle burası. İnsanlar diyor ki, yapma etme. Ama söz dinlemiyor. Bütün milletin gırtlağına geldi. Mahalle halkı en sonunda dayanamayıp çocuğu aracın içinden aldı. Halk arabayı devirdi” dedi.
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ankara, araba, kavga
Trafikte kızdıkları kişiyi önce dövdüler, sonra da arabasını ters çevirip devirdiler
13:14 24.06.2022 (güncellendi: 13:30 24.06.2022) Abone ol
Ankara'da sokaktan geçen otomobilin önünü kesen mahalleli sürücüyü dövdükten sonra aracını el birliği ile devirdi. Sürücü ile kalabalık arasında çıkan kavgada ise 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir otomobil sürücüsü ile mahalleli arasında kavga çıktı.
Olay, Demirlibahçe Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre mahalle sakinleri, otomobil sürücüsü Kadir D'yi, daha önce üzerilerine otomobil sürdüğü gerekçesiyle durdurdu.
Sürücü Kadir D'yi otomobilden indirdikten sonra döven ekip, daha sonra otomobilini devirdi.
Olay yerinden uzaklaşan Kadir D. eve gidip ekmek bıçağını alarak mahalleliye saldırdı.
İhbar üzerine polis ekipleri geldi.
Ekipler, mahalleliyi sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırdı.
Kadir D’yi, babası Ahmet D’yi ve olaya karışan Mehmet Ç. ile Yaşar Ç'yi gözaltına alındı.
Devrilen otomobil ise trafik ekipleri tarafından çekilerek Kadir D’ye cezai işlem uygulandı.
'En sonunda dayanamadık'
Mahalle sakinlerinden Hasan Çanakkaleli, “Arabayla mahalle aralarında geziyor. Kalabalık bir mahalle burası. İnsanlar diyor ki, yapma etme. Ama söz dinlemiyor. Bütün milletin gırtlağına geldi. Mahalle halkı en sonunda dayanamayıp çocuğu aracın içinden aldı. Halk arabayı devirdi” dedi.