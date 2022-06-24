https://tr.sputniknews.com/20220624/tuik-olum-istatistigini-bu-yil-da-erteledi-1057870112.html
TÜİK ölüm istatistiğini bu yıl da erteledi
TÜİK ölüm istatistiğini bu yıl da erteledi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri" raporunu yayımlamayı ikinci kez erteledi. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T11:20+0300
2022-06-24T11:20+0300
2022-06-24T11:20+0300
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri" raporunu yayımlamayı ertelerken “Hayat Tabloları, 2019-2021” haber bülteninin yayımlanmasının da erteleneceğini duyurdu.TÜİK açıklamasında şöyle denildi:"Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre 24 Haziran 2022 tarihinde saat 10.00'da yayımlanması planlanan "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2021" haber bülteni, istatistiklerin elde edildiği Kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların devam etmesi nedeniyle ertelenmiştir.Ayrıca, analiz süreçlerinde ölüm istatistiklerinin kullanılacağı 21 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’da yayımlanması planlanan “Hayat Tabloları, 2019-2021” haber 0bülteninin yayımı da ertelenecektir."Geçen yıl da ertelenmiştiTÜİK, "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri" raporunu geçen yıl da ertelemişti. Erteleme, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ölümlerin ve veri çelişkilerinin gizlendiği şeklinde yorumlanmıştı.
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
TÜİK ölüm istatistiğini bu yıl da erteledi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri" raporunu yayımlamayı ikinci kez erteledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri" raporunu yayımlamayı ertelerken “Hayat Tabloları, 2019-2021” haber bülteninin yayımlanmasının da erteleneceğini duyurdu.
TÜİK açıklamasında şöyle denildi:
"Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre 24 Haziran 2022 tarihinde saat 10.00'da yayımlanması planlanan "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2021" haber bülteni, istatistiklerin elde edildiği Kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların devam etmesi nedeniyle ertelenmiştir.
Ayrıca, analiz süreçlerinde ölüm istatistiklerinin kullanılacağı 21 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’da yayımlanması planlanan “Hayat Tabloları, 2019-2021” haber 0bülteninin yayımı da ertelenecektir."
Geçen yıl da ertelenmişti
TÜİK, "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri" raporunu geçen yıl da ertelemişti. Erteleme, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ölümlerin ve veri çelişkilerinin gizlendiği şeklinde yorumlanmıştı.