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Tunus'ta eski Başbakan Cibali gözaltına alındı
Tunus'ta eski Başbakan Cibali gözaltına alındı
Tunus'ta eski Başbakan Hammadi el-Cibali'nin gözaltına alındığı bildirildi. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T04:31+0300
2022-06-24T04:31+0300
dünya
tunus
gözaltı
başbakan
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Eski Tunus Başbakanı Cibali'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Eski Başbakan Hammadi el-Cibali, emniyet ekipleri tarafından telefonuna el konularak, gözaltına alındı ve bilinmeyen bir yere götürüldü" ifadelerine yer verildi.Cibali'nin ülkenin doğusundaki Susa kentinde gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Cibali'nin birkaç ay önce pasaportla başvuruda bulunarak yenilemek istemesine rağmen alamadığı kimlik kartı olmadığı gerekçesiyle gözaltına alındığına işaret edildi.Cibali'nin ailesi de Hammadi'nin fiziksel ve psikolojik sağlığına gelecek herhangi bir olumsuzluktan dolayı doğrudan Cumhurbaşkanı Kays Said'i sorumlu tutacağına dikkat çekilen açıklamada, insan hakları kuruluşlarına da 'ülkedeki insan hakları ihlallerine varan uygulamalara' karşı durmaları çağrısında bulunuldu.Tunus'ta 2011-2013 yıllarında başbakanlık yapan Hammadi Cibali, Nahda Hareketi'ne yakınlığıyla biliniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220525/tunus-aciklarinda-siginmaci-botu-batti-70den-fazla-kisi-kayip-1056661416.html
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tunus, gözaltı, başbakan, kays said, hammadi el-cibali

Tunus'ta eski Başbakan Cibali gözaltına alındı

04:31 24.06.2022
© AAEski Tunus Başbakanı Hammadi el-Cibali
Eski Tunus Başbakanı Hammadi el-Cibali - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AA
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Tunus'ta eski Başbakan Hammadi el-Cibali'nin gözaltına alındığı bildirildi.
Eski Tunus Başbakanı Cibali'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Eski Başbakan Hammadi el-Cibali, emniyet ekipleri tarafından telefonuna el konularak, gözaltına alındı ve bilinmeyen bir yere götürüldü" ifadelerine yer verildi.
Cibali'nin ülkenin doğusundaki Susa kentinde gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Cibali'nin birkaç ay önce pasaportla başvuruda bulunarak yenilemek istemesine rağmen alamadığı kimlik kartı olmadığı gerekçesiyle gözaltına alındığına işaret edildi.
Cibali'nin ailesi de Hammadi'nin fiziksel ve psikolojik sağlığına gelecek herhangi bir olumsuzluktan dolayı doğrudan Cumhurbaşkanı Kays Said'i sorumlu tutacağına dikkat çekilen açıklamada, insan hakları kuruluşlarına da 'ülkedeki insan hakları ihlallerine varan uygulamalara' karşı durmaları çağrısında bulunuldu.
Tunus'ta 2011-2013 yıllarında başbakanlık yapan Hammadi Cibali, Nahda Hareketi'ne yakınlığıyla biliniyor.
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