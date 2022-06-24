https://tr.sputniknews.com/20220624/turkiyeden-abye-tepki-tam-bir-samimiyetsizlik-ornegidir-1057895385.html

Türkiye'den AB'ye tepki: Tam bir samimiyetsizlik örneğidir

Türkiye'den AB'ye tepki: Tam bir samimiyetsizlik örneğidir

Dışişleri Bakanlığı, "AB’nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez"... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T19:02+0300

2022-06-24T19:02+0300

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dışişleri bakanlığı

türkiye

ab

avrupa birliği

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Dışişleri Bakanlığı, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde kabul edilen kararlara ilişkin açıklama yaptı. 'Bu, AB’nin bir kez daha Türkiye bağlamında kısır döngüden çıkamadığının ispatıdır'Açıklamada, "23-24 Haziran 2022 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde kabul edilen kararlarda ülkemizle ilgili önyargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk bir tutum sergilenmesi esef vericidir. Bu, AB’nin bir kez daha Türkiye bağlamında kısır döngüden çıkamadığının ispatıdır" denildi.'Bu kararlar, meselelerin çözümüne katkı sağlamadığı gibi, bölgesel istikrara da zarar vermektedir'"AB’nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez. Aynı şekilde AB’nin, Yunanistan’ın 10 mil hava sahası iddiası, adaları silahlandırması, geri itme uygulamaları başta olmak üzere uluslararası hukuka aykırı eylemlerine sessiz kalması tam bir garabettir. Bu kararlar, meselelerin çözümüne katkı sağlamadığı gibi, bölgesel istikrara da zarar vermektedir" diye devam edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:'AB’nin kendi genel çıkarları da esasen bunu gerektirmektedir'

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dışişleri bakanlığı, ab, avrupa birliği