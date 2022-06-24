https://tr.sputniknews.com/20220624/ukrayna-icisleri-bakan-yardimcisindan-gamali-hac-askere-ovgu-1057871951.html
Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan gamalı haç taşıyan askere övgü
Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan gamalı haç taşıyan askere övgü
Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, çantasında Nazilerin kullandığı gamalı haç sembolü olan bir kadın askerin görüntüsünü sosyal medya... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T11:48+0300
2022-06-24T11:48+0300
2022-06-24T11:48+0300
ukrayna krizi
ukrayna
anton geraşçenko
nazi
gamalı haç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101506/46/1015064643_14:0:976:541_1920x0_80_0_0_8929a1426bb80316c7e688e7e71a5105.jpg
Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, Rusya'nın özel askeri operasyonu sırasında Ukrayna ordusu safında yer alan ve sırt çantasında gamalı haç amblemi taşıyan bir kadın askerin görüntüsünü paylaştı.Videoda, askerin savaştan döndüğü ve kızıyla yeniden bir araya geldiği görülüyor.Çantadakine benzer amblemler, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'ndaki bir dizi Waffen-SS birimi tarafından kullanılmıştı.Geraşçenko, yaptığı paylaşımda, "Bunun için savaşıyoruz" notunu düştü.
https://tr.sputniknews.com/20220622/avustralyanin-victoria-eyaletinde-gamali-haca-yasak-hapis-ya-da-para-cezasi-geldi-1057755844.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101506/46/1015064643_134:0:855:541_1920x0_80_0_0_2d3cf32247e5dab10e83fd5d68117e9f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, anton geraşçenko, nazi, gamalı haç
Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan gamalı haç taşıyan askere övgü
Abone ol
Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, çantasında Nazilerin kullandığı gamalı haç sembolü olan bir kadın askerin görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşarak övgüde bulundu.
Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, Rusya'nın özel askeri operasyonu sırasında Ukrayna ordusu safında yer alan ve sırt çantasında gamalı haç amblemi taşıyan bir kadın askerin görüntüsünü paylaştı.
Videoda, askerin savaştan döndüğü ve kızıyla yeniden bir araya geldiği görülüyor.
Çantadakine benzer amblemler, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'ndaki bir dizi Waffen-SS birimi tarafından kullanılmıştı.
Geraşçenko, yaptığı paylaşımda, "Bunun için savaşıyoruz" notunu düştü.