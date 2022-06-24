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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220624/ukrayna-icisleri-bakan-yardimcisindan-gamali-hac-askere-ovgu-1057871951.html
Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan gamalı haç taşıyan askere övgü
Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan gamalı haç taşıyan askere övgü
Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, çantasında Nazilerin kullandığı gamalı haç sembolü olan bir kadın askerin görüntüsünü sosyal medya... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T11:48+0300
2022-06-24T11:48+0300
ukrayna krizi
ukrayna
anton geraşçenko
nazi
gamalı haç
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Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, Rusya'nın özel askeri operasyonu sırasında Ukrayna ordusu safında yer alan ve sırt çantasında gamalı haç amblemi taşıyan bir kadın askerin görüntüsünü paylaştı.Videoda, askerin savaştan döndüğü ve kızıyla yeniden bir araya geldiği görülüyor.Çantadakine benzer amblemler, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'ndaki bir dizi Waffen-SS birimi tarafından kullanılmıştı.Geraşçenko, yaptığı paylaşımda, "Bunun için savaşıyoruz" notunu düştü.
https://tr.sputniknews.com/20220622/avustralyanin-victoria-eyaletinde-gamali-haca-yasak-hapis-ya-da-para-cezasi-geldi-1057755844.html
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ukrayna, anton geraşçenko, nazi, gamalı haç

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan gamalı haç taşıyan askere övgü

11:48 24.06.2022
© Sputnik / Alexandr MaksimenkoUkrayna'daki aşırı milliyetçiler
Ukrayna'daki aşırı milliyetçiler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© Sputnik / Alexandr Maksimenko
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Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, çantasında Nazilerin kullandığı gamalı haç sembolü olan bir kadın askerin görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşarak övgüde bulundu.
Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, Rusya'nın özel askeri operasyonu sırasında Ukrayna ordusu safında yer alan ve sırt çantasında gamalı haç amblemi taşıyan bir kadın askerin görüntüsünü paylaştı.
Videoda, askerin savaştan döndüğü ve kızıyla yeniden bir araya geldiği görülüyor.
Çantadakine benzer amblemler, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'ndaki bir dizi Waffen-SS birimi tarafından kullanılmıştı.
Geraşçenko, yaptığı paylaşımda, "Bunun için savaşıyoruz" notunu düştü.
Swastika - gamalı haç - neo-Nazi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
DÜNYA
Avustralya'da ilk: Victoria eyaletinde gamalı haça yasak
22 Haziran , 13:59
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