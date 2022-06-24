https://tr.sputniknews.com/20220624/ukrayna-icisleri-bakan-yardimcisindan-gamali-hac-askere-ovgu-1057871951.html

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan gamalı haç taşıyan askere övgü

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan gamalı haç taşıyan askere övgü

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, çantasında Nazilerin kullandığı gamalı haç sembolü olan bir kadın askerin görüntüsünü sosyal medya... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T11:48+0300

2022-06-24T11:48+0300

2022-06-24T11:48+0300

ukrayna krizi

ukrayna

anton geraşçenko

nazi

gamalı haç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101506/46/1015064643_14:0:976:541_1920x0_80_0_0_8929a1426bb80316c7e688e7e71a5105.jpg

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, Rusya'nın özel askeri operasyonu sırasında Ukrayna ordusu safında yer alan ve sırt çantasında gamalı haç amblemi taşıyan bir kadın askerin görüntüsünü paylaştı.Videoda, askerin savaştan döndüğü ve kızıyla yeniden bir araya geldiği görülüyor.Çantadakine benzer amblemler, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'ndaki bir dizi Waffen-SS birimi tarafından kullanılmıştı.Geraşçenko, yaptığı paylaşımda, "Bunun için savaşıyoruz" notunu düştü.

https://tr.sputniknews.com/20220622/avustralyanin-victoria-eyaletinde-gamali-haca-yasak-hapis-ya-da-para-cezasi-geldi-1057755844.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, anton geraşçenko, nazi, gamalı haç