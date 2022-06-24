https://tr.sputniknews.com/20220624/varank-erzurumda-avrupanin-en-buyuk-teleskopunu-insa-ediyoruz-1057862138.html

Varank: Erzurum'da Avrupa'nın en büyük teleskopunu inşa ediyoruz

Varank: Erzurum'da Avrupa'nın en büyük teleskopunu inşa ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Erzurum'da şu anda Avrupa'nın en büyük teleskopunu inşa ediyoruz. Doğu Anadolu Gözlemevi'nde bir gökyüzü gözlem... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T02:34+0300

2022-06-24T02:34+0300

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türkiye

teleskop

mustafa varank

erzurum

konya

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya Bilim Merkezinde düzenlenen, Akıncı SİHA'nın gösteri uçuşu düzenlediği, 9. Konya Bilim Festivali'nin açılış töreninde, Muğla'da meydana gelen orman yangınlarının üzüntüsünü yaşadığını söyledi.Yangınlar nedeniyle Muğlalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Varank, "Ülkemizin cennet köşelerinde çıkan bu yangınlar inanın ciğerlerimizi yakıyor ama vatandaşlarımız emin olsun, müsterih olsun, devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş urumda. İnsansız hava araçlarımız anlık görüntü alıyor, yangın söndürme uçakları, helikopterler ve arazözler de anında yangına müdahale ediyor. İtfaiye ve orman personelimiz, güvenlik güçlerimiz canı pahasına sahada mücadele ediyor. Bunun yanında elbette vatansever gönüllü vatandaşlarımız da bu ekiplere yardımcı oluyorlar. İnşallah en kısa sürede bu yangın kontrol altına alınacak ve sonrasında yapacağımız ağaçlandırma çalışmalarıyla felaketin izlerini tamamen sileceğiz" diye konuştu.Konya Bilim Merkezi'nin açılışında modern teknolojilerle donatılmış, Türkiye’nin ilk ve en büyük bilim merkezinin ihtişamı karşısında çok heyecanlandığını anlatan Varank, "Bu heyecan şimdi haklı bir gurura dönüşmüş durumda. Çünkü o gün Konya’da yaktığımız bilim ve teknoloji meşalesi ülkemizin dört bir köşesine yayıldı. Yaktığımız meşaleyle milyonlarca gencimize bilim ve teknoloji sevdasını aşıladık" ifadelerini kullandı.Varank, artık bir ülkenin ekonomik bağımsızlığının, teknolojik bağımsızlığıyla eşdeğer konuma geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:Gençler için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Varank, "Alanlarında lider olan bilim insanlarını ülkemize getirerek üniversitelerimizi adeta birer araştırma üssü haline çeviriyoruz. Teknoparklar, bilim merkezleri, ar-ge merkezleri inşa ederek genç araştırmacılarımıza en uygun çalışma ortamını hazırlıyoruz. Gençlerimiz araştırma kültürünü kazanabilsinler diye ülkemizin dört bir köşesinde TEKNOFEST'ler, bilim festivalleri düzenliyoruz. Yaptığımız tüm bu çalışmaların, verdiğimiz emeklerin gençlerimize pozitif bir şekilde sirayet ettiğini de memnuniyetle takip edebiliyoruz" değerlendirmesini yaptı.Varank, Konya Bilim Festivali'nin kentte bilim ve teknolojinin toplumsallaşması açısından kritik bir yere sahip olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Erzurum'daki gözlem etkinliğine davetBakanlık olarak bağlı ve ilgili kuruluşlarla bilimsel etkinlikleri Türkiye'nin her tarafında desteklemeye devam ettiklerini dile getiren Varank, onlardan birinin yakın zamanda Diyarbakır Zerzevan'da gerçekleştirilen gözlem etkinliği olduğunu söyledi ve alandaki vatandaşlara etkinlikten görselleri izletti.Bu gözlem etkinliklerinden birini de Erzurum'da 22-24 Temmuz'da gerçekleştireceklerini anlatan Varank, "Erzurum'da şu anda Avrupa'nın en büyük teleskopunu inşa ediyoruz. Doğu Anadolu Gözlemevi'nde bir gökyüzü gözlem etkinliği düzenleyeceğiz. Burada da başvurularımız şu anda devam ediyor. TÜBİTAK'ın web sitesinden ben Konyalıları, tüm Türkiye'yi bu gözlem etkinliğine başvurmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.Varank, Bakanlık olarak Konya'nın yanında durmaya devam edeceklerini vurgulayarak, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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