https://tr.sputniknews.com/20220624/venezuellada-ucak-kazasi-6-olu--1057864056.html
Venezüella'da uçak kazası: 6 ölü
Venezüella'da uçak kazası: 6 ölü
Venezüella'da küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T04:13+0300
2022-06-24T04:13+0300
2022-06-24T04:13+0300
dünya
venezüella
uçak kazası
ölü
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Venezüella'nın Miranda eyaletinde, küçük bir uçağın düşmesi sonucu bir futbol kulübü başkanı dahil 6 kişi hayatını kaybetti.Eyalete bağlı Charallave kasabasında düşen Learjet 55 tipi küçük uçakta toplam 6 kişi seyahat ediyordu.Kazada, 2'si mürettebat 6 kişi yaşamını yitirdi.Ölenlerden biri Venezüella'nın önemli futbol kulüplerinden Estudiantes de Merida'nın başkanı Christian Toni olduğu bildirildi.Venezüella Futbol Federasyonu'ndan (FVF) kazaya ilişkin açıklamada, "Derin bir acı ve üzüntüyle haberi aldık... Venezüella futbolu yas tutuyor" ifadesine yer verildi.Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220624/italyada-hayatini-kaybeden-eczacibasi-calisanlarinin-cenazeleri-yola-cikti-1057858492.html
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venezüella, uçak kazası, ölü
Venezüella'da uçak kazası: 6 ölü
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Venezüella'da küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Venezüella'nın Miranda eyaletinde, küçük bir uçağın düşmesi sonucu bir futbol kulübü başkanı dahil 6 kişi hayatını kaybetti.
Eyalete bağlı Charallave kasabasında düşen Learjet 55 tipi küçük uçakta toplam 6 kişi seyahat ediyordu.
Kazada, 2'si mürettebat 6 kişi yaşamını yitirdi.
Ölenlerden biri Venezüella'nın önemli futbol kulüplerinden Estudiantes de Merida'nın başkanı Christian Toni olduğu bildirildi.
Venezüella Futbol Federasyonu'ndan (FVF) kazaya ilişkin açıklamada, "Derin bir acı ve üzüntüyle haberi aldık... Venezüella futbolu yas tutuyor" ifadesine yer verildi.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.