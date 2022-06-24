https://tr.sputniknews.com/20220624/venezuellada-ucak-kazasi-6-olu--1057864056.html

Venezüella'da uçak kazası: 6 ölü

Venezüella'da uçak kazası: 6 ölü

Venezüella'da küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T04:13+0300

2022-06-24T04:13+0300

2022-06-24T04:13+0300

dünya

venezüella

uçak kazası

ölü

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Venezüella'nın Miranda eyaletinde, küçük bir uçağın düşmesi sonucu bir futbol kulübü başkanı dahil 6 kişi hayatını kaybetti.Eyalete bağlı Charallave kasabasında düşen Learjet 55 tipi küçük uçakta toplam 6 kişi seyahat ediyordu.Kazada, 2'si mürettebat 6 kişi yaşamını yitirdi.Ölenlerden biri Venezüella'nın önemli futbol kulüplerinden Estudiantes de Merida'nın başkanı Christian Toni olduğu bildirildi.Venezüella Futbol Federasyonu'ndan (FVF) kazaya ilişkin açıklamada, "Derin bir acı ve üzüntüyle haberi aldık... Venezüella futbolu yas tutuyor" ifadesine yer verildi.Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220624/italyada-hayatini-kaybeden-eczacibasi-calisanlarinin-cenazeleri-yola-cikti-1057858492.html

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venezüella, uçak kazası, ölü