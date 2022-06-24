https://tr.sputniknews.com/20220624/yanginla-ilgili-dezenformasyon-icerikli-paylasim-yapan-sosyal-medya-hesaplari-hakkinda-islem-1057888597.html

Yangınla ilgili dezenformasyon içerikli paylaşım yapan sosyal medya hesapları hakkında işlem yapıldı

Yangınla ilgili dezenformasyon içerikli paylaşım yapan sosyal medya hesapları hakkında işlem yapıldı

Yangınla ilgili dezenformasyon içerikli sosyal medya paylaşımları takipte. Jandarma, incelemeye alınan 130 hesapta suç işlendiğini tespit etti. 23 hesap... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T16:32+0300

2022-06-24T16:32+0300

2022-06-24T16:32+0300

türkiye

orman yangını

sosyal medya

türkiye

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Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, orman yangınlarıyla ilgili dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen sosyal medya hesaplarının yöneticilerine işlem yapıldığını bildirdi.Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, Muğla'nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunan hesapların incelendiği belirtildi.Açıklamada, ekiplerce incelenen 2 bin 733 hesaptan 130'unda suç işlendiği tespit edilerek, 23 hesap kullanıcısı ve yöneticisi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220622/tbmmde-sosyal-medya-yasasi-teklifinin-gorusulmesi-ertelendi-1057774716.html

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orman yangını, sosyal medya, türkiye