Yangınla ilgili dezenformasyon içerikli paylaşım yapan sosyal medya hesapları hakkında işlem yapıldı
© İHAŞanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste yangın çıktı. Yangına çevre illerden çağrılan takviye itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.
© İHA
Yangınla ilgili dezenformasyon içerikli sosyal medya paylaşımları takipte. Jandarma, incelemeye alınan 130 hesapta suç işlendiğini tespit etti. 23 hesap hakkında işlem yapıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, orman yangınlarıyla ilgili dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen sosyal medya hesaplarının yöneticilerine işlem yapıldığını bildirdi.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, Muğla'nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunan hesapların incelendiği belirtildi.
Açıklamada, ekiplerce incelenen 2 bin 733 hesaptan 130'unda suç işlendiği tespit edilerek, 23 hesap kullanıcısı ve yöneticisi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, Muğla'nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunan hesapların incelendiği belirtildi.
Açıklamada, ekiplerce incelenen 2 bin 733 hesaptan 130'unda suç işlendiği tespit edilerek, 23 hesap kullanıcısı ve yöneticisi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.
22 Haziran , 17:49