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https://tr.sputniknews.com/20220624/yanginla-ilgili-dezenformasyon-icerikli-paylasim-yapan-sosyal-medya-hesaplari-hakkinda-islem-1057888597.html
Yangınla ilgili dezenformasyon içerikli paylaşım yapan sosyal medya hesapları hakkında işlem yapıldı
Yangınla ilgili dezenformasyon içerikli paylaşım yapan sosyal medya hesapları hakkında işlem yapıldı
Yangınla ilgili dezenformasyon içerikli sosyal medya paylaşımları takipte. Jandarma, incelemeye alınan 130 hesapta suç işlendiğini tespit etti. 23 hesap... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T16:32+0300
2022-06-24T16:32+0300
türkiye
orman yangını
sosyal medya
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Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, orman yangınlarıyla ilgili dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen sosyal medya hesaplarının yöneticilerine işlem yapıldığını bildirdi.Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, Muğla'nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunan hesapların incelendiği belirtildi.Açıklamada, ekiplerce incelenen 2 bin 733 hesaptan 130'unda suç işlendiği tespit edilerek, 23 hesap kullanıcısı ve yöneticisi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220622/tbmmde-sosyal-medya-yasasi-teklifinin-gorusulmesi-ertelendi-1057774716.html
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orman yangını, sosyal medya, türkiye

Yangınla ilgili dezenformasyon içerikli paylaşım yapan sosyal medya hesapları hakkında işlem yapıldı

16:32 24.06.2022
© İHAŞanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste yangın çıktı. Yangına çevre illerden çağrılan takviye itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste yangın çıktı. Yangına çevre illerden çağrılan takviye itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© İHA
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Yangınla ilgili dezenformasyon içerikli sosyal medya paylaşımları takipte. Jandarma, incelemeye alınan 130 hesapta suç işlendiğini tespit etti. 23 hesap hakkında işlem yapıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, orman yangınlarıyla ilgili dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen sosyal medya hesaplarının yöneticilerine işlem yapıldığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, Muğla'nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunan hesapların incelendiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerce incelenen 2 bin 733 hesaptan 130'unda suç işlendiği tespit edilerek, 23 hesap kullanıcısı ve yöneticisi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
POLİTİKA
'Sosyal medya yasası'nın TBMM’de görüşülmesi ertelendi
22 Haziran , 17:49
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