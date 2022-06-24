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https://tr.sputniknews.com/20220624/yeni-evlendigi-kocasinin-aslinda-kadin-oldugunu-10-ay-sonra-anladi-1057880255.html
Yeni evlendiği kocasının aslında kadın olduğunu 10 ay sonra anladı
Yeni evlendiği kocasının aslında kadın olduğunu 10 ay sonra anladı
Asya bölgesinden yine tuhaf bir evlilik haberi basına yansıdı. Endonezya'da bir kadın, düzenli bir cinsel hayatları olmasına rağmen, kocasının aslında bir... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T14:11+0300
2022-06-24T14:11+0300
dünya
endonezya
evlilik
kadın
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Adı 'Ahnaf Arrafif' olarak verilen ve kendisinin doktor olduğuna inandıran 'kocasıyla' geçen yıl Tantan adlı bir çöpçatanlık uygulamasında tanışan 22 yaşındaki NA, Mayıs 2021'de 'hayatının aşkıyla' yüz yüze de görüştü ve 'çift' Temmuz 2021'de dünya evine girdi. Arrarif ile cinsel ilişkiye girdiğini 'sandığı' zamanlar olduğunu ama 'kocasının' cinsel organına bakmasının yasak olduğunu ve yalnızca ışıklar kapalıyken tamamen soyunduğunu anlatan genç kadın, annesinin de başta Arrarif'i çok sevdiğini ama sonra kendilerinden sürekli borç para istemesinden işkillendiğini söyledi. Bu şüphelerin üzerine Arrarif'in gerçek kimliğinin peşine düşen genç kadın sonunda bu nisan ayından Arrarif ile yüzleşti ve soyunmasını istedi. Arrarif de gerçeği itiraf edip kendisinin aslında bir kadın, adının da 'Erayani Arrarif' olduğunu söyledi. Genç kadın ve annesinin durumu polise bildirmesiyle Arrarif gözaltına alındı. Arrarif, parmaklarını kullanarak 'karısının' cinsel ilişkiye girdiklerini düşünmesini sağladığını da itiraf etti.Yerel Tribun News sitesinin aktardığı habere göre genç kadın "Hala korkuyorum. Dışarı çıktığımda korkudan titriyorum" dedi.
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endonezya, evlilik, kadın

Yeni evlendiği kocasının aslında kadın olduğunu 10 ay sonra anladı

14:11 24.06.2022
© AANikah
Nikah - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AA
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Asya bölgesinden yine tuhaf bir evlilik haberi basına yansıdı. Endonezya'da bir kadın, düzenli bir cinsel hayatları olmasına rağmen, kocasının aslında bir kadın olduğunu evlendikten 10 ay sonra fark etti.
Adı 'Ahnaf Arrafif' olarak verilen ve kendisinin doktor olduğuna inandıran 'kocasıyla' geçen yıl Tantan adlı bir çöpçatanlık uygulamasında tanışan 22 yaşındaki NA, Mayıs 2021'de 'hayatının aşkıyla' yüz yüze de görüştü ve 'çift' Temmuz 2021'de dünya evine girdi.
Arrarif ile cinsel ilişkiye girdiğini 'sandığı' zamanlar olduğunu ama 'kocasının' cinsel organına bakmasının yasak olduğunu ve yalnızca ışıklar kapalıyken tamamen soyunduğunu anlatan genç kadın, annesinin de başta Arrarif'i çok sevdiğini ama sonra kendilerinden sürekli borç para istemesinden işkillendiğini söyledi.
Bu şüphelerin üzerine Arrarif'in gerçek kimliğinin peşine düşen genç kadın sonunda bu nisan ayından Arrarif ile yüzleşti ve soyunmasını istedi. Arrarif de gerçeği itiraf edip kendisinin aslında bir kadın, adının da 'Erayani Arrarif' olduğunu söyledi.
Genç kadın ve annesinin durumu polise bildirmesiyle Arrarif gözaltına alındı. Arrarif, parmaklarını kullanarak 'karısının' cinsel ilişkiye girdiklerini düşünmesini sağladığını da itiraf etti.
Yerel Tribun News sitesinin aktardığı habere göre genç kadın "Hala korkuyorum. Dışarı çıktığımda korkudan titriyorum" dedi.
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