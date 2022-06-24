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Yol çökünce Roma dönemi tünelinin tespit edildiği sokakta 14 eve tahliye
Yol çökünce Roma dönemi tünelinin tespit edildiği sokakta 14 eve tahliye
Şanlıurfa'da, dün yolun çöktüğü ve altından Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tünelin çıktığı sokakta, risk nedeniyle 14 ev tahliye edildi. Evlerin... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T14:52+0300
2022-06-24T14:55+0300
roma dönemi
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yol
şanlıurfa
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Şanlıurfa'da Atatürk Mahallesi 16 No'lu Sokak'ta, dün belediye ekiplerince parke taşlarının onarımı yapılırken, yolda aniden çökme meydana geldi. 3 metre derinliğindeki çökme, mahallede paniğe neden oldu.Ekipler, çukura girdiklerinde ise metrelerce uzunlukta, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tüneli fark etti. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.Çukurun üzeri sacla örtülürken, sokağın giriş ve çıkışları, güvenlik şeridiyle kapatıldı. Sokaktaki çökme riski nedeniyle 14 ev ise tahliye edildi. Çökme riskine karşı evlerin; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ile Müze Müdürlüğü'nce oluşturulacak komisyonun vereceği kararla kamulaştırılıp yıkılabileceği kaydedildi.Mahallede yaşayan İsmail Kurnaz, çökme sonrası tünel ortaya çıktığını öğrenince şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "Buranın altında tünel olduğunu bilmiyorduk. Belediye görevlileri, sokaktaki parke taşlarını düzeltmek için onarım yaparken çökme meydana geliyor. Çökmenin ardından oluşan göçüğe girildiğinde metrelerce uzunluğunda tünel bulunmuş. Çökme olduğu için sokaktaki evlerin tahliyesi yapıldı. Buranın yıkılma kararı verileceği söyleniyor, biz de gelişmeleri takip ediyoruz" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220623/coken-yolda-roma-donemine-ait-oldugu-tahmin-edilen-tunel-ortaya-cikti-1057846596.html
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roma dönemi, yol, şanlıurfa

Yol çökünce Roma dönemi tünelinin tespit edildiği sokakta 14 eve tahliye

14:52 24.06.2022 (güncellendi: 14:55 24.06.2022)
© DHAYol çökünce Roma dönemi tünelinin tespit edildiği sokak
Yol çökünce Roma dönemi tünelinin tespit edildiği sokak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© DHA
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Şanlıurfa'da, dün yolun çöktüğü ve altından Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tünelin çıktığı sokakta, risk nedeniyle 14 ev tahliye edildi. Evlerin, oluşturulacak komisyonun vereceği kararla kamulaştırılıp yıkılabileceği kaydedildi.
Şanlıurfa'da Atatürk Mahallesi 16 No'lu Sokak'ta, dün belediye ekiplerince parke taşlarının onarımı yapılırken, yolda aniden çökme meydana geldi. 3 metre derinliğindeki çökme, mahallede paniğe neden oldu.
Ekipler, çukura girdiklerinde ise metrelerce uzunlukta, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tüneli fark etti. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.
Çukurun üzeri sacla örtülürken, sokağın giriş ve çıkışları, güvenlik şeridiyle kapatıldı. Sokaktaki çökme riski nedeniyle 14 ev ise tahliye edildi. Çökme riskine karşı evlerin; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ile Müze Müdürlüğü'nce oluşturulacak komisyonun vereceği kararla kamulaştırılıp yıkılabileceği kaydedildi.
Mahallede yaşayan İsmail Kurnaz, çökme sonrası tünel ortaya çıktığını öğrenince şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "Buranın altında tünel olduğunu bilmiyorduk. Belediye görevlileri, sokaktaki parke taşlarını düzeltmek için onarım yaparken çökme meydana geliyor. Çökmenin ardından oluşan göçüğe girildiğinde metrelerce uzunluğunda tünel bulunmuş. Çökme olduğu için sokaktaki evlerin tahliyesi yapıldı. Buranın yıkılma kararı verileceği söyleniyor, biz de gelişmeleri takip ediyoruz" diye konuştu.
Çöken yolda Roma Dönemi'ne ait tünel ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
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Çöken yolda Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen tünel ortaya çıktı
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