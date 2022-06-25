https://tr.sputniknews.com/20220625/12-ilde-isid-operasyonu-14-gozalti-1057914921.html

12 ilde IŞİD operasyonu: 14 gözaltı

12 ilde IŞİD operasyonu: 14 gözaltı

Ankara Merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen IŞİD operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T02:42+0300

2022-06-25T02:42+0300

2022-06-25T02:49+0300

türkiye

işid

ankara

gözaltı

terör

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; bugün, IŞİD’in finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince 18 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.Operasyonlarda yapılan aramalarda ele geçirilen malzemelere el konularak, 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 4 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

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işid, ankara, gözaltı, terör