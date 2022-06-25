https://tr.sputniknews.com/20220625/12-ilde-isid-operasyonu-14-gozalti-1057914921.html
12 ilde IŞİD operasyonu: 14 gözaltı
12 ilde IŞİD operasyonu: 14 gözaltı
Ankara Merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen IŞİD operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T02:42+0300
2022-06-25T02:42+0300
2022-06-25T02:49+0300
türkiye
işid
ankara
gözaltı
terör
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; bugün, IŞİD’in finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince 18 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.Operasyonlarda yapılan aramalarda ele geçirilen malzemelere el konularak, 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 4 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.
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işid, ankara, gözaltı, terör
12 ilde IŞİD operasyonu: 14 gözaltı
02:42 25.06.2022 (güncellendi: 02:49 25.06.2022) Abone ol
Ankara Merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen IŞİD operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; bugün, IŞİD’in finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince 18 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.
Operasyonlarda yapılan aramalarda ele geçirilen malzemelere el konularak, 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 4 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.