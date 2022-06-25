https://tr.sputniknews.com/20220625/17-yasinda-oldurulen-batuhan-kurtun-katili-eski-sevgilisinin-babasi-cikti-1057934017.html

17 yaşında öldürülen Batuhan Kurt'un katili eski sevgilisinin babası çıktı

17 yaşında öldürülen Batuhan Kurt'un katili eski sevgilisinin babası çıktı

Kapalıçarşı'da bir kuyumcuda işçi olarak çalışan Batuhan Kurt, işe gitmek için evden çıktıktan sonra uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T18:25+0300

2022-06-25T18:25+0300

2022-06-25T18:25+0300

yaşam

istanbul

katil

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Ümraniye'de 3 ay önce bıçaklanarak öldürülen 21 yaşındaki Batuhan Kurt'un katili eski kız arkadaşının babası olduğu tespit edildi. Cinayetle ilgili baba ile eski kız arkadaşıyla birlikte 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin cinayeti işlemeye gittiği anlar bindiği taksinin güvenlik kamerası tarafından, cinayet anı ise bir başka güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şüpheli baba Hasan G. "Nitelikli tasarlayarak adam öldürmek" suçundan tutuklandı.Ümraniye'de 19 Mart 2022 tarihinde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kapalıçarşı'da bir kuyumcuda işçi olarak çalışan Batuhan Kurt, sabah işe gitmek için evden çıktığında bıçaklı saldırıya uğradı.Saldırı sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan Batuhan Kurt, yakındaki bir markete giderek yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Batuhan Kurt'u çevredeki bir hastaneye kaldırdı.Kurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüphelinin cinayeti işlemeye gittiği anlar bindiği taksinin güvenlik kamerası kaydedilirken, cinayet anı ise bir başka güvenlik kamerasına yansıdı.İki ilde operasyon yapıldıCinayet Büro Amirliği ekipleri, Batuhan Kurt'un bir süre önce ayrıldığı eski kız arkadaşı Esmanur G. ve ailesi ile husumetli olduğunu belirledi. Olayla ilgili güvenlik kameralarını da izleyen ekipler, cinayeti Batuhan Kurt'un eski kız arkadaşının babası Hasan G.'nin işlediğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı.21 Haziran 2022 tarihinde Sultanbeyli, Sarıyer ve Ümraniye ve Sinop Türkeli ve Ayancık ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda eski sevgili Esmanur G., baba Hasan G. ile akrabaları Serkan G., Erkan G., Müge G., Erdem E. ve Zuhal G. gözaltına alındı.Şüphelileri sorguları Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Serkan G., Müge G. ve Erdem E. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Polis soruşturması sonucu olayın faili Hasan G.'nin sabah saatlerinde bir taksiye binerek, Batuhan Kurt'un oturduğu evin olduğu bölgeye gittiğini belirlendi.

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istanbul, katil