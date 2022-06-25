23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

Antalya'nın Kaş ilçesinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen 23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali, çeşitli etkinliklere sahne oldu.
Antalya'nın Kaş ilçesinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen 23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali, çeşitli etkinliklere sahne oldu.
Eski otogar kavşağı yakınında başlayan yürüyüşe, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile belediye meclis üyeleri de katıldı.
Eski otogar kavşağı yakınında başlayan yürüyüşe, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile belediye meclis üyeleri de katıldı.
Başkan Mutlu Ulutaş, “Tiyatrodan sanatsal etkinliklere, yüzme yarışından yemek yarışmasına, söyleşiye kadar birçok faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Özellikle Meis Adası’ndan Kaş’a yüzme yarışı yapılacak. Bunun inşallah Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliklerin azalmasına, barışın egemen olmasına, ilişkilerin dostane şekilde genişletilmesine vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
Başkan Mutlu Ulutaş, “Tiyatrodan sanatsal etkinliklere, yüzme yarışından yemek yarışmasına, söyleşiye kadar birçok faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Özellikle Meis Adası’ndan Kaş’a yüzme yarışı yapılacak. Bunun inşallah Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliklerin azalmasına, barışın egemen olmasına, ilişkilerin dostane şekilde genişletilmesine vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından halk oyunları folklor gösterileri yapıldı. Geleneksel Türk El Sanatları ve Uluslararası Karma sergileri açıldı. Akustik müzik konseri verildi.
Konuşmaların ardından halk oyunları folklor gösterileri yapıldı. Geleneksel Türk El Sanatları ve Uluslararası Karma sergileri açıldı. Akustik müzik konseri verildi.
23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Geleneksel Yemek Yarışması, Kaş Yemekleri Yarışması, İclal Aydın’la Söyleşi ve İmza programı, Sokak Etkinlikleri ve Kısa Film Gösterimi gerçekleştirilecek. Akşam, pop müzik şarkıcısı Hadise konser verecek.
23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Geleneksel Yemek Yarışması, Kaş Yemekleri Yarışması, İclal Aydın’la Söyleşi ve İmza programı, Sokak Etkinlikleri ve Kısa Film Gösterimi gerçekleştirilecek. Akşam, pop müzik şarkıcısı Hadise konser verecek.