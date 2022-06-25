https://tr.sputniknews.com/20220625/30-yil-hapisle-aranan-hukumlu-18-yil-sonra-edremitte-yakalandi-1057914648.html
30 yıl hapisle aranan hükümlü, 18 yıl sonra Edremit'te yakalandı
30 yıl hapisle aranan hükümlü, 18 yıl sonra Edremit'te yakalandı
Çanakkale'de 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Murat Kanar... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T02:34+0300
2022-06-25T02:34+0300
2022-06-25T02:34+0300
türkiye
çanakkale
hapis cezası
firari
murat kanar
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Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, Çanakkale’de 18 yıl önce konut dokunulmazlığının ihlali ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından, toplam 30 yıl hapse mahkum edilen firari hükümlü Murat Kanar'ın Edremitte olabileceği istihbaratına ulaştı. Hakkında arama kararı da bulunan firari hükümlü Kanar için Asayiş Şube Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, dosyayı incelemeye aldı.18 yıl önceki eşkali ile şimdiki yeni durumunun belirlenmesi amacıyla çalışma yapıldı. Kimliği tespit edilen Kanar’ın, Birkan Budak ismiyle sahte kimlik kullandığı ve Akçay Mahallesi'nde bir pide salonunun gayrı resmi ortağı olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen polis, Kanar’ı gözaltına aldı. 2 ayrı suçtan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Kanar, mahkemece tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.
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çanakkale, hapis cezası, firari, murat kanar
30 yıl hapisle aranan hükümlü, 18 yıl sonra Edremit'te yakalandı
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Çanakkale'de 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Murat Kanar, 18 yıl sonra Balıkesir Edremit’te yakalandı.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, Çanakkale’de 18 yıl önce konut dokunulmazlığının ihlali ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından, toplam 30 yıl hapse mahkum edilen firari hükümlü Murat Kanar'ın Edremitte olabileceği istihbaratına ulaştı.
Hakkında arama kararı da bulunan firari hükümlü Kanar için Asayiş Şube Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, dosyayı incelemeye aldı.
18 yıl önceki eşkali ile şimdiki yeni durumunun belirlenmesi amacıyla çalışma yapıldı. Kimliği tespit edilen Kanar’ın, Birkan Budak ismiyle sahte kimlik kullandığı ve Akçay Mahallesi'nde bir pide salonunun gayrı resmi ortağı olduğu belirlendi.
Operasyon düzenleyen polis, Kanar’ı gözaltına aldı.
2 ayrı suçtan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Kanar, mahkemece tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.