https://tr.sputniknews.com/20220625/350-daireli-sitenin-yoneticisinden-coin-vurgunu-1-milyon-lira-dolandirmis-1057919501.html

350 daireli sitenin yöneticisinden coin vurgunu: 1 milyon lira dolandırmış

350 daireli sitenin yöneticisinden coin vurgunu: 1 milyon lira dolandırmış

Antalya'da ev hanımı olan bir site yöneticisi kasadaki paraları lüks yaşantıda harcayarak komşularını yaklaşık 1 milyon lira dolandırdı. En son da parayı coin... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T10:53+0300

2022-06-25T10:53+0300

2022-06-25T11:00+0300

yaşam

antalya cumhuriyet başsavcılığı

mahkeme

dava

dolandırıcılık

coin

kayyum

bitcoin

fatura

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Antalya’nın Kızıltoprak Mahallesi’nde bulunan 350 daireli bir site dolandırıcılığın adresi oldu. Alacaklılar paralarını isteyince milyonluk vurgun gün yüzüne çıktı. Site yöneticisi olan ev kadını B.Ç. ve yardımcısı R.Ö. tarafından 5-6 yıla yayılan sistematik bir hırsızlık yapıldığı iddiası gündeme gelince site yönetimine kayyum atandı.Borçlarla birlikte ortadan kaybolan rakam 1 milyon TLBorçları ödeyip sorunu çözmek üzere emekli başkomiser Ferruz Mutlucan ve Levent Bayraşa göreve geldi. Görevlendirilen 4 denetçinin incelemeleri sonucunda hesaplarda suiistimal olduğu belirlendi. Hesaplardaki incelemeler sonunda kasada 117 bin lira açık olduğu ve çeşitli kurumlara borçlarla birlikte ortadan kaybolan rakamın toplam 1 milyon TL’ye ulaştığı ortaya çıktı.Kayyum olarak borçları kapatmak üzere göreve gelen yeni yönetim ve mağdur site sakinlerinin Antalya Cumhuriyet Savcılığı’na başvurusu üzerine dava açıldı. İnceleme için bilirkişiye gönderilen olayla ilgili davanın duruşması 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.Site yöneticileri, dava ile ilgili şöyle bilgi verdi: Doğalgaz ve tadilat için para alıp ödememişDurumun kasadaki açıkla patlak verdiğini söyleyen site sakini bir davacı, “Kasadaki 117 bin lira ortada yok. Hesaplarda da görünmüyor. Bu tespit üzerine bir araştırdık, sitede kadrolu olan 5 işçinin SGK primlerinin 17 ay yatırılmadığını gördük. SGK’ya başvuru yaptık, bize borç belgesini verdiler. Asansörlerin bakımı, çatının yapılması gibi tadilat masraflarının da hiçbirinin ödemelerinin yapılmadığını öğrendik. Doğalgaz ödemeleri de yapılmamış” dedi.'Bitcoin borsasına girmiş, önce biraz kazanmış, sonra kaybetmiş'Site sakini olayı nasıl anladıklarını şu ifadelerle özetledi:2 biner lira toplayan site sakinleri tüm borcu kapattıTadilatlar nedeniyle dairelerden toplanan paraların da alacaklara ödenmediği belirten davacı, “Daire başı 680 lira ödemiştik. Ama bu tadilat masrafları da alacaklılara ödenmemiş. Bizim Enerya Enerji şirketinde teminatımız vardı. Bize haber vermeden onu bile alıp kullanmışlar. Doğalgaz için enerji şirketine 100 bin lira fazla ödeme yaptığımız halde bu rakamın hesabımızda olmadığını gördük. 1 milyon liralık bir soygun yaptılar” diye konuştu.Mahkemeye kayyumun borç ekstresini sunduklarını belirten davacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20220222/dolandiricilarin-yeni-yontemi-elektrik-faturalari-zamlara-dur-demek-icin-bir-imza-da-sen-at-1054118146.html

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antalya cumhuriyet başsavcılığı, mahkeme, dava, dolandırıcılık, coin, kayyum, bitcoin, fatura